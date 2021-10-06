Сколько «Фейсбук», «Инстаграм» и «ВотсАп» сбоили?

Сколько «Фейсбук» и принадлежащие ему «Инстаграм» и «ВотсАп» сбоили? Шесть часов? Кстати, написаны все эти названия русскими буквами, поскольку закидон такой у автора с утра вышел, после того, как в очередной книге наборщик взял, да сдуру все буквы «ё» на «е» заменил — очевидно, для упрощения своей работы. Не любит автор халтуры, да и новомодной манеры ставить в тексте аглицкие наименования всяческой хрени нерусскими буквами тоже не одобряет и себе позволяет до крайности редко. Старомоден, наверное. Отчего «ВотсАпом» пользуется — удобен, собака, и «Скайпом» тоже, по той же самой причине, а прочего из этой области никогда не имел, за исключением открытых для него детьми ресурсов в «Одноклассниках» и «В Контакте», куда заглядывает раз в год. Чаще смысла не имеет.

Что до обрушения помянутых систем, которые, знамо дело, восстановили, Марку Цукербергу оно обошлось почти в семь миллиардов долларов, так что теперь их у него осталось меньше ста шестнадцати. Кто не понял — миллиардов и тоже долларов. Желающие могут прикинуть эту сумму в рублях, сопоставить со своей зарплатой и после этого почему-то жалеть Цукерберга уже не хочется. Ну, богатые конечно тоже плачут, но тут уж как в старой поговорке про то, что «Кому суп жидок, кому жемчуг мелок». Тот самый случай. Хотя и злорадствовать особо не с чего. Ну, потерял мужик часть состояния и потерял. Бывает. Сам всё это отстроил, сам и рискует. Притом, что десятки и сотни миллионов (а может быть и миллиарды) людей его прибамбасы радуют. Сколько гламурных дур фото котиков и десертов в сеть каждый день выкладывают! Чем бы они иначе занимались?

Жизнь той части человечества, которую обычно именуют «золотым миллиардом», а также немалой доли жителей развивающихся стран, то ли Второго, то ли Третьего мира, в огромной мере зависит от виртуального пространства и в нём же протекает. Отрицать этого нельзя. Причём отключение не всего, но лишь части этого самого пространства, далеко не самой важной и уж совершенно точно не критической для физического существования рода людского, воспринято широкой публикой как нечто ужасное. Ну и дура же она… Вот если б электричество по всему миру отключилось или хотя бы телефоны работать перестали, исчезли газ, отопление, водоснабжение и канализация, интересно было бы на результаты посмотреть. А так — мелочи. Не Апокалипсис и даже не его репетиция. Разовая краткосрочная неприятность…