Ровно 20 лет назад украинские военные сбили российский гражданский борт, летевший из Тель-Авива в Новосибирск по выделенному ему диспетчерами маршруту. Ну, сбили и сбили. Ошибочка у них такая вышла. 78 человек погибло — ни единого шанса у них не было, но это ж кто был с точки зрения местных? Москали и жиды, а их не жалко. Так много на Украине по этому поводу тогда анекдотов появилось… Шутили вскользь, как бы даже беззлобно. Не нынешние времена. Они ж тогда ещё нам числились братской страной. Так что, сперва ничего не признали и даже брошено было с самого тамошнего верха, что нечего из этого трагедию делать. И ведь уже не Кучма и ещё не Ющенко в Киеве главной сволочью был. Кравчук был, о котором наша придураковатая пресса писала едва ли не как о «пророссийском» президенте…

Впрочем, она о многих так писала, вплоть до Януковича и даже Зеленского. Ото ж, очередной такой «пророссийский» в Киеве к власти придэ, порядок наведэ… И ничего, как с гусей вода. До сих пор ждут, по тупой наивности своей, когда оно случится. Хотя, наверное, уже вот-вот, скорэнько. Сначала свиньи летать научатся, потом Зеленский врать перестанет, опомнятся все сторонники и поклонники Петлюры, Бандеры, Мельника и Шухевича и повинятся, церковь их украинская раскольническая вернётся в лоно РПЦ, войну на Донбассе прекратят, признают Крым частью России, перестанут провокации устраивать и иски подавать, восстановят сообщение и вещание, на русском и прочих языках, помимо украинского, дадут людям спокойно разговаривать и учить детей, а там…

Что будет «там», правда, никто не говорит и чего от Украины ждать, кроме проблем, тоже, но не воевать же с ней? По крайней мере, именно так говорит и, скорее всего, думает, начальство, укрепляя своих украинских визави в ощущении, что в адрес России можно говорить, что угодно и делать ей можно какие угодно пакости абсолютно невозбранно. Утрётся. Ну, мы пока что всей страной и утираемся. Не со вчерашнего дня. Если даже забыть об украинских боевиках на Чеченской войне, где их было более чем достаточно, и говорить только об отношениях с украинской властью — как раз 20 лет с того дня, как она безо всяких для себя последствий убила 78 человек, уничтожив российский самолёт, на котором они летели. Ни трибунала не было, ни ясного признания Киевом своей вины, ни компенсаций семьям погибших… Одно слово, сволочи.