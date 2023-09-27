Канадский скандал

Какой поднялся шум после того, как в канадском парламенте бурными и продолжительными аплодисментами встретили украинского ветерана СС из дивизии “Галичина”! Сколько протестов, сколько оправданий, сколько попыток отмазать себя (особенно у поляков и евреев, которых бандеровцы в войну резали особенно увлечённо и плодотворно) и Канаду, не говоря уже о Зеленском, “который наверняка не знал”… Чего он не знал?! Кто на Украине в войну из местного населения с Красной армией сражался и в каких частях они служили? Или куда те, кого в войну и после войны, когда они на Западной Украине партизанили, убивая всех, кого только могли, наши истребить не успели, сбежали и где их дети и внуки до сих пор банкуют? В Канаде, США, Германии и много где ещё…

Вот-те новость – бывший ССовец, как символ и знамя новой “демократической” Украины, которая “противостоит Путину и российскому имперскому гегемонизму, как когда-то её духовные отцы и предтечи противостояли Сталину и большевизму”… Сказали бы уж сразу, как в те годы было в Третьем рейхе и на подконтрольных ему территориях принято: “жидо-большевизму”. Очень точно бы характеризовало всю сущность украинского режима с Зеленским во главе. А что он этнический еврей и дедушка у него с нацистами воевал… Так он в Красной армии с ними как раз и воевал. Что до внука – придушил бы его тот дедушка лучше в колыбели, а ещё лучше, сделала бы его мамаша себе аборт – меньше было бы сейчас позора и всей этой семье, и еврейскому народу, и Украине.

Ах, какая ошибка! – криком кричат американские и канадские еврейские организации и польские политики… Да нет тут никакой ошибки. Есть обычная продажа первородства за обамо-байденовскую чечевичную похлёбку, вполне стандартная и для нынешней Польши, и для нынешней Канады, и для Соединённых Штатов с Великобританией, и для Франции с Германией, и вообще для всего клуба любителей Зеленского и его режима. Что тут такого непонятного? Не стоит пенять на зеркала, в которых отражаются сплошь кривые рожи этого народца, который внезапно “прозрел”. И, главное, чего это они так зашебуршились? Десятки лет тысячи и десятки тысяч нацистов жили-поживали в западном мире рядом с потомками их жертв – и ничего, те их терпели. И вдруг прозрели, ядрёна вошь!

В общем, понятно здесь только одно: чем быстрее российская армия займёт и зачистит от новых нацистов всю территорию Украины (ключевое слово здесь – ВСЮ), а потом и остальных бывших республик Советского Союза, на территории которых эта сволочь чувствует себя под покровительством Соединённых Штатов, Канады, Британии и стран Евросоюза вольготно и спокойно, кошмаря тех, кто ещё помнит из тамошнего населения, что такое нацизм, и подминая под себя нормальных людей, тем быстрее нацисты уберутся туда, откуда пришли – в том числе в Канаду, США и Западную Европу. Ну, а там их придётся добивать уже отдельно. Нет у нас другого выхода. Тут кто кого – или снова мы их, или они нас – как уже пытались в Великую Отечественную. Понимать надо.