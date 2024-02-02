Инерция глупости

Европейцы празднуют 5 и 9 мая«День Европы», называя ещё его «Днём Декларации Шумана». А когда-нибудь и, думаю довольно скоро, в календарях сегодняшний день будет отмечен, как День самоубийства Европейского Союза.

Не характерную для местных традиций сеппуку европейцы совершили на саммите ЕС с наиглавнейшей повесткой — помощь Украине.

Проламывая Венгрию и некоторых остальных, сомневающихся в целесообразности выброса денег над Незалежной: в выдаче 20 млрд евро в течение четырёх лет на войну, и ещё 50 млрд финансовой подмоги хуторянам на поддержание шаровар, европейская бюрократия окончательно и безвозвратно губит собственную экономику.

Но согласовывать ежегодные транши, по настоянию Венгрии, всё-таки будут теперь каждый год.

Собственно, то что помогать Украине будут продолжать сомнений не было и до саммита. Инерцию глупости ещё не отменили.

Но если бы гарантам майданных договорённостей Януковичу кто-нибудь тогда, в 2014-м в Киеве, рассказал, как оно всё обернётся, вряд ли бы европейцы влезли бы в эту историю. Впрочем, у Истории с сослагательным напряг.

Украина сейчас для всей проукраинской коалиции чемодан без ручки — нести тяжко, бросить жалко. Все27 стран Евросоюза согласились выделять пресловутые 50 млрд евро из бюджета Украине и некоторые участники отчётливо понимают, что их заставили это сделать, что тратят они свои европейские кровные в интересах США и Британии. Понимают, но ничего сделать не могут — платят. Ибо в мировой политике не субъектны.

Упрекнуть участников сегодняшнего саммита в понимании происходящего, ну кроме пары человек, было бы преувеличением. Представители венгров и словаков наверное понимают, но вслух произносить пока не решаются.

Но надо отметить, что украинское гуляние по буфету далее будет ограничено. Размеры допомоги сократились в 1,5 раза по сравнению с прошедшим годом.

И требования от Евросоюза ужесточились. В СМИ уже давно гуляет тема невиданной украинской коррупции. Теперь станут требовать с Киева отчётов. Но отчёты-то получат, однако коррупцию на Украине не прекратить. Национальная традиция. У меня ещё в Советской армии был каптёром один хохол, так отчитывался он ловко, но воровал как сукин сын.

Зеленскому, как маленькому Карабасу-Барабасу, скорее всего разрешат заменить в своём шапито куклу Залужного на какую-нибудь другую, но взамен потребуют довести до полумиллиона мобилизованных. Шоу маст гоу он.

Утверждение ежегодных траншей будет происходить с учётом результативность Зеленского.

Для нас саммит никаких неожиданностей не преподнёс. Понятно было, что финансирования терроризма продлится. Неприятно, конечно, и очень, ведь деньги киевскому режиму это наши потери в людях.

Но тут вот какое дело — решать на своих саммитах европейцы могут всё что угодно и даже могут вытаскивать деньги из своей гибнущей экономики, но может статься, что государственность украинская может накрыться медным тазом значительно раньше, нежели эти 50 ярдов до Киева дойдут.

Возможно два транша туда и прилетит, но события в мире развиваются с такой быстротой и так нехорошо для Запада, что через год-полтора некуда будет переводить ввиду прекращения финансовых институтов Украины.

Впрочем, если средства таки будут выделены, то их запросто может оприходовать наш Центробанк.