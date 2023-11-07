Зеленский поставил точку в дискуссии о выборах: «Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени».

Судя по всему, попытки пана президента выбить деньги с Запада на проведение выборов с треском провалились, поэтому он и пошел в отказ. Неожиданным этот шаг назвать трудно — классическая диктатура, выстроенная Зе и его кураторами, к демократическим процедурам (или их имитации) и так не слишком склонна, а уж забесплатно и подавно. В краткосрочной перспективе его власти это не грозит — Западу он пока нужен, а внутри страны никто ему новый Майдан не устроит. Однако репутационных потерь ему не избежать: пропагандистские нарративы о «лидере демократического мира» (на Западе) и «мы не рабы, сами выбираем свою власть» (на Украине) трещат все сильней, укрепляя оппозиционные Зеленскому силы.

Именно поэтому в конце своей речи Зеленский говорит, что в стране есть структуры, способные «поставить точку в том или ином политическом споре». На фоне странной смерти помощника Залужного это выглядит даже не как предупреждение, а как прямая угроза оппонентам, позволяющим себе критику действующей власти.