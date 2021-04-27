{ 27 апреля 2021 }

Зеленский не против переговоров в Москве

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками».

Зеленский заявил, что минские соглашения должны быть гибкими, но отказываться от них не стоит.

Зеленский не против переговоров в Москве, а вот партия «Слуга народа» наоборот.

Владимир Зеленский мечется. Без двух армий по другую сторону границы уже трудно говорить о российской агрессии, но больше говорить не о чем. Можно, ради разнообразия, дежурно повоевать с «Оппозиционным блоком», национализировать в обход собственных законов ещë парочку предприятий, но фокусов в загашнике у экс-юмориста не осталось. Есть только усталость. Усталость Зеленского от бодания с мягкими стенами украинского дурдома, усталость Украины от этих боданий. Семь лет Южный сосед готовился к войне насмерть с Северным, а Россия выиграла войну даже еë не начиная. Бывает и такое.

Одна надежда на посевную и уборочную. Может быть, хоть что-то взойдëт.

Методичка


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