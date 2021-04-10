Президент Украины Зеленский съездил на Донбасс. Ну, как президент? Известный на Украине комик Зеленский, по случаю избранный президентом Украины, что само по себе уже смешно, съездил на Донбасс и сыграл там роль воинственного президента воюющей страны. Что смешно вдвойне, поскольку с кем именно она воюет пока что непонятно. По крайней мере, что война там гражданская, официальный Киев не признаёт, а Россия пока на войну с Украиной не явилась. Хотя если её будут очень уж настойчиво просить…

Вернувшись с Донбасса, Зеленский внезапно заявил о том, что там необходимо очередное перемирие. И можно было бы спросить: что вдруг случилось? Однако, всё и так понятно. В ответ на обстрелы и ударные беспилотники, один из которых убил пятилетнего ребёнка, украинских карателей начали отстреливать, что им категорически не нравится. Действительно: когда кого-то на Донбассе убивают они сами – это они людей от клятых москалей освобождают. А вот когда пристреливают их… Это же логично? Докторам всегда не нравятся их собственные лекарства.

Механизм принятия решений украинским начальством понятен, ибо он прост и бесхитростен, как железнодорожная шпала. Когда нужно привлечь к себе внимание кураторов и спонсоров, выбить из них что-нибудь полезное, по части ништяков, и вообще напомнить, что вот, есть же в Киеве такие немного подзабытые, но верные клиенты Запада, украинская сторона начинает на Донбассе военные действия и скандалит насчёт Минских соглашений. Которые, впрочем, не выполняла, не выполняет и выполнять не будет. Такое уж у неё хобби.

Когда же она получает в ответ пусть даже минимальный отпор, да ещё со стороны России, которая давным давно всем всё про эту ситуацию сказала, хмурят брови, Киев взвывает, аки боров под ножом, и требует защиты, помощи и не замать его ни под каким предлогом. Не государство, а капризная и истеричная базарная баба. Причём исключительно плохо воспитанная. Так что невольно вспоминается пословица “Лучше ужасный конец, чем ужас без конца” и хочется всех этих необандеровцев прибить раз и навсегда. И, рано или поздно, так и будет.

Насчёт того, что худой мир лучше доброй ссоры и всего прочего, из “Ребята, давайте жить дружно” кота Леопольда и аналогичных сентенций европейского начальства, хотелось бы, чтобы они их направляли в Киев, пока все те, кто там сидит на тронах, не соберутся с силами и не выполнят подписанные ими и их предшественниками обязательства. Пока же они строят из себя клинических придурков, кочевряжатся и устраивают провокации. Хотелось бы уже с этим покончить. А как, пускай наше начальство озаботится. Давно пора.