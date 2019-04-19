Зеленский – глуп, не остроумен и говорит с интонациями провинциального кидалы.

Самое невероятное, что он скучный как говно.

По сравнению с ним, Светлаков, Галустян, Поперечный, Слепаков – интеллектуальные гиганты, оригинальные мыслители, блестящие философы. Зеленский же просто говорящая голова.

Можно конечно сказать, что украинцы ведут себя как инфантильные дети и эти выборы – праздник непослушания. Но скорее, они ведут себя как дети, оставленными бухими родителями. Бросить их на произвол судьбы в 1991 году было безусловной подлостью.