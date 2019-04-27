Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что российских артистов пускать на Украину нужно выборочно, сообщает РБК-Украина. Известно, что списки “невъездных” артистов на Украине постоянно расширяются. Причиной запрета на въезд для артистов из России стала информационная война. Из-за неё некоторые актеры стали политиками, и их пускать на Украину нельзя. Это такие, как Пореченков, Охлобыстин, – назвал фамилии Зеленский. В то же время лидер партии «Слуга народа» уважает позиции Андрея Макаревича и Лии Ахеджаковой. «К таким людям мы должны быть открыты, для меня они сегодня большие украинцы!» – подтвердил Зеленский. Он считает, что они, находясь в России, отстаивают мнение Украины. “А как же Орлуша с Мишей? – так и хочется напомнить будущему президенту незалежной. – Как же про них-то забыли? Они ведь так стараются!”