Неопытный Зеленский на «Рено»

Зеленский еще просто неопытен и существует в своей старой системе координат, поэтому и вспоминает на саммите о Соловьеве в Бриони и своих друзьях из «95 квартала».

А то, что он приехал на скромном РЕНО, за что его дружно оборжали поклонники «большого стиля», так именно это и есть показатель адекватности чувака.

Никто ведь не запрещает им, закисая в пробках, гордиться летящими кавалькадами дорогущих машин с мигалками.