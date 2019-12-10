Неопытный Зеленский на «Рено»

Зеленский еще просто неопытен и существует в своей старой системе координат, поэтому и вспоминает на саммите о Соловьеве в Бриони и своих друзьях из «95 квартала».
А то, что он приехал на скромном РЕНО, за что его дружно оборжали поклонники «большого стиля», так именно это и есть показатель адекватности чувака.
Никто ведь не запрещает им, закисая в пробках, гордиться летящими кавалькадами дорогущих машин с мигалками.
Адекватный чувак не подписался бы в эту игру (президентство) даже за большой счёт в банке от папы Коломоя..
Папье-Маше на верёвочках.
От папы-мамы – это глубоко. Особенно люблю всякие Коломой, Путя и Серега по отношению к Есенину