{ 10 декабря 2019 }

Неопытный Зеленский на «Рено»

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  
Метки:

Зеленский еще просто неопытен и существует в своей старой системе координат, поэтому и вспоминает на саммите о Соловьеве в Бриони и своих друзьях из «95 квартала».

А то, что он приехал на скромном РЕНО, за что его дружно оборжали поклонники «большого стиля», так именно это и есть показатель адекватности чувака.

Никто ведь не запрещает им, закисая в пробках, гордиться летящими кавалькадами дорогущих машин с мигалками.

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. Зеленский на Донбассе

    2. Зеленский на Донбассе

    Зеленский приехал на Донбасс поздравить с Днем вооруженных сил Украины. Прошел такой маленький, строгий мимо выстроившихся военных. Никому ни салам, ни привет… Подошел к микрофону и как рявкнет басом: – Слава Украине!.. Я аж подпрыгнул, а мой домашний [Читать...]


  2. Зеленский

    3. Зеленский

    Зеленский – глуп, не остроумен и говорит с интонациями провинциального кидалы. Самое невероятное, что он скучный как говно. По сравнению с ним, Светлаков, Галустян, Поперечный, Слепаков – интеллектуальные гиганты, оригинальные мыслители, блестящие философы. Зеленский же просто говорящая голова. [Читать...]

$LF

2 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Серж Попов :
    10.12.2019 в 11:03

    Адекватный чувак не подписался бы в эту игру (президентство) даже за большой счёт в банке от папы Коломоя..

    Папье-Маше на верёвочках.

    Ответить
    • Издательский Дом «Новый Взгляд» Аркадий Кайданов :
      10.12.2019 в 11:04

      От папы-мамы – это глубоко. Особенно люблю всякие Коломой, Путя и Серега по отношению к Есенину

      Ответить

Оставьте комментарий



««« »»»