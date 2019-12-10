{ 10 декабря 2019 }

Жёсткий Путин

Рубрики: [Спорт]  [Фейсбук]  
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Много правды в словах генерала Михайлова — мы так болеем за спортсменов, которые шли к Олимпиаде целых четыре года, что забываем — сами-то за свой счёт десятилетиями бьёмся, а хрен что получаем.

Судя то тому, как жёстко Путин ответил на вопрос о ВАДА, Россия не согласится идти на очередную Олимпиаду без флага и гимна. Посмотрим, как повернется дальше.

И чтобы два раза не вставать. Почему не сражаются с допингом в литературе? Даёшь дисквалификацию писателей, употреблявших допинг! Про кино уже молчу. Дутые голливудские рекорды накачанных допингом актеров-режиссеров!

Андрей Добров


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Один комментарий

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Сергей Лукьяненко :
    10.12.2019 в 12:23

    С самого начала так надо было. Никаких уступок этим тварям, сидящим на анаболиках.

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