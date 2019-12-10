Жёсткий Путин

Много правды в словах генерала Михайлова — мы так болеем за спортсменов, которые шли к Олимпиаде целых четыре года, что забываем — сами-то за свой счёт десятилетиями бьёмся, а хрен что получаем.

Судя то тому, как жёстко Путин ответил на вопрос о ВАДА, Россия не согласится идти на очередную Олимпиаду без флага и гимна. Посмотрим, как повернется дальше.

И чтобы два раза не вставать. Почему не сражаются с допингом в литературе? Даёшь дисквалификацию писателей, употреблявших допинг! Про кино уже молчу. Дутые голливудские рекорды накачанных допингом актеров-режиссеров!