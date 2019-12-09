Химическая Олимпиада

Символ Олимпийских игр – пять переплетенных между собой колец, с недавних пор для нашей страны обрёл совершенно иной смысл. Теперь эти кольца превратились в наручники, в тюремные браслеты или кандалы, коими Международный олимпийский комитет по рукам и ногам [Читать...]

Раньше программы Олимпиад были более компактными, виды спорта, входящие в них, были знакомы любому зрителю, а имена чемпионов были на слуху. Сейчас, когда в программу по недосмотру МОК временно не включено разве что сморкание на дальность, Игры тонут [Читать...]