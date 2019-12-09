{ 9 декабря 2019 }

Химическая Олимпиада

Рубрики: [Спорт]  [Фейсбук]  

Если мы понимаем, что чистые спортсмены не имеют шансов на олимпийское золото, что мировые состязания — это состязания химиков, то почему мы так страдаем из-за того, что наших опять не пускают? Давайте уж определимся — либо мы все участвуем в химических Олимпиадах, и тогда надо развивать химию. Либо не участвуем и не паримся. Либо забыли про химию, считаем, что спорт высших достижений абсолютно чист. И тогда вот это все — проклятая политика русофобии и так далее.

Андрей Добров


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2 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Olga Klimas :
    09.12.2019 в 21:15

    Надо реорганизовать структуру проведения олимпиад и сделать три штуки:
    1. Олимпиада для тех, кто только на допинге (соревнования химиков)
    2. Олимпиада для спортсменов-любителей (как раньше ретро)
    3. Параолимпиада. Кстати, здесь тоже можно разделить.
    Тогда: умным – направо, красивым – налево.

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Тёма Поченкин :
    09.12.2019 в 21:20

    Всегда считал, что это цеховые вопросы, к госполитике отношения не имеющие. Спонсорские контракты, всякие ROI и иные бизнес-гамсахурдии огромных корпораций. Либо мы играем по цеховым правилам, не ноя, либо придумываем свой преферанс и мамзелей.

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