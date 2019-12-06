{ 6 декабря 2019 }

Зеленский на Донбассе

Рубрики: [Фейсбук]  
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Зеленский приехал на Донбасс поздравить с Днем вооруженных сил Украины.
Прошел такой маленький, строгий мимо выстроившихся военных.
Никому ни салам, ни привет…
Подошел к микрофону и как рявкнет басом:
- Слава Украине!..
Я аж подпрыгнул, а мой домашний паучок Сема забился в паутине и потерял сознание.
Я в ответ тоже крикнул:
- Слава КПСС!..
А что я мог крикнуть?
Тоже закосил под контуженного и быстренько надел свой любимый пиджак “милитари” – вдруг война?

Аркадий Кайданов


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