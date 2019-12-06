Зеленский на Донбассе

На Донбассе произошел очередной переворот. Местного деятеля Пургина, в котором, при всех прочих равных, все же была какая-то минимальная идейность-культурность, сверг товарищ Пушилин – бывший функционер МММ и, видимо, главный любимец Кремля. Что тут сказать? В ДНР-ЛНР пришел [Читать...]

Зеленский – глуп, не остроумен и говорит с интонациями провинциального кидалы. Самое невероятное, что он скучный как говно. По сравнению с ним, Светлаков, Галустян, Поперечный, Слепаков – интеллектуальные гиганты, оригинальные мыслители, блестящие философы. Зеленский же просто говорящая голова. [Читать...]

В связи с происходящим на Донбассе адом повторю ровно то же, что говорил и в четырнадцатом году. Отношение кремлевской мафии к русским людям, которые сидят под бомбами и в полублокаде, – буквально такое же, каким всегда было отношение [Читать...]