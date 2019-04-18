{ 18 апреля 2019 }

Право Пугачевой

Рубрики: [Фейсбук]  

Пугачева имела право на своем юбилейном концерте петь все, что угодно -это ее выбор, но петь графоманский набор пластмассовых слов Гуцериева она права не имела по своему статусу и творческой репутации.
Она спела и обесценила все.
Сама.

Аркадий Кайданов


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