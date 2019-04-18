Пугачева имела право на своем юбилейном концерте петь все, что угодно -это ее выбор, но петь графоманский набор пластмассовых слов Гуцериева она права не имела по своему статусу и творческой репутации.
Она спела и обесценила все.
Сама.
{ 18 апреля 2019 }
Право Пугачевой
Пугачева имела право на своем юбилейном концерте петь все, что угодно -это ее выбор, но петь графоманский набор пластмассовых слов Гуцериева она права не имела по своему статусу и творческой репутации.
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