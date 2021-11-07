Один из наиболее ярких и значимых представителей сверхкрупного бизнеса — изначально российского, а достаточно давно мирового, Михаил Фридман, поставил жирную точку в спорах вокруг перспектив природного газа как источника энергоснабжения, которому нет и на протяжении десятилетий не будет альтернативы, заявив, что его корпорация не намерена отказываться от инвестиций в газовые проекты, хотя и будет развивать направления, связанные с восстанавливаемыми источниками энергии. И это притом, что она в настоящее время в основном работает в Европе, охваченной настоящим политическим психозом, касательно будущего углеводородной энергетики.

Другое дело, что Фридман и его партнёры, особенно Герман Хан — люди не только в высшей степени опытные, масштабные и профессиональные, но и исключительно хладнокровные, не склонные к панике ни при каких условиях и не поддающиеся внешнему давлению, вне зависимости от того, с какого уровня оно исходит. Так что ни околоэкологическим хунвейбинам, типа Греты Тунберг с её прогульщиками, ни их покровителям из западных политическим и экономических элитарных кругов их на испуг не взять. Головы там компьютерные, считать умеют. Образование, в отличие от тех, кто всю эту истерику завёл и раскручивает, хорошее. МИСиС в те годы, когда они его посещали, был лучшим металлургическим и одним из лучших технических вузов мира.

Опять же, если уровень достигнутого и деловая репутация есть критерий доверия или недоверия человеку, то ставить рядом Чубайса с его авантюрным революционно-большевистским подходом ко всему, включая самые серьёзные и масштабные проблемы и задачи, и Фридмана, точно просчитывающего результаты своих действий на десять шагов вперёд, нельзя ни при каких обстоятельствах. Так что прислушиваться имеет смысл именно ко второму, игнорируя все наскоки первого, тем более, что говорит Фридман более чем разумные вещи, опираясь на элементарную логику, присущую деловым людям, которые предпочитают зря не рисковать деньгами: они у них свои, а не казённые. Огромная, между прочим, разница, особенно если посмотреть на результат!