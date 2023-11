Новый сольный альбом от Кевина Абстракта

Светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон подписалась на лейбл рэпера Лил Уэйна Cash Money и планирует выпустить на нем свой второй сольный альбом. Популярная блондинка записывает свой второй альбом вот уже несколько лет, и теперь она нашла [Читать...]

Лидер американской рок-группы Strokes Джулиан Касабланкас работает над новым сольным альбомом. Отрывки из новых композиций музыканта, сопровожденные видеорядом, опубликованы на канале лейбла Cult Records на видеохостинге YouTube 6 марта 2014 года. Свою вторую сольную пластинку Касабланкас записал вместе [Читать...]

Басистка шугейз-группы My Bloody Valentine Дебби Гудж сообщила, что их новый альбом «почти готов». Напомним, что в ноябре фронтмен группы Кевин Шилдс заявил NME, что их новый альбом – первый за последние 20 лет – будет выпущен до [Читать...]

Инди-рок-группа Polyphonic Spree заявила о своих планах выпустить новый альбом «Yes, It’s True» 5 августа. На новом диске будет представлено 11 композиций, над которыми работали Эрик Дрю Делдман, продюсировавший записи Пи Джей Харви и Captain Beefheart, и Тим [Читать...]

Австралийские звезды психоделического инди-попа Empire Of The Sun близки к завершению второго альбома. Напомним, что их дебют «Walking On A Dream», вышедший в 2008 году, был очень тепло встречен критиками и слушателями, а сама группа отправилась в мировое [Читать...]