{ 7 ноября 2023 }

Новый сольный альбом от Кевина Абстракта

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Кевин Абстракт, лидер бывшего BROCKHAMPTON, выпустил новый сольный альбом — и это полная смена творческого вектора музыканта

«Пожалуйста посмотрите все фильмы про Человека-Паука перед тем, как включать мой альбом»

Я смотрел всех спайдерменов, но связи между ними и Кевином я не нашел. Зато нашел связь между альбомом и плейлистом, который он закрепил в спотике. Там Alex G, Arcade Fire, Modest Mouse, Kid Cudi и Jane Remover. Вся эта музыка действительно сильно повлияла на Blanket.

Конечно, Кевина первым делом пойдут сравнивать с другими афроамериканцами, которые играют то ли поп-панк, то ли типичный инди-рок. Но я без шуток считаю, что его подход намного глубже, чем у того же Джина Доусона. Чего только стоит переигрывание мотива из титульного Blanket в предпоследнем треке под аккомпанемент типичных для американского фолка смычковых.

Но альбому на самом деле не хватает мощного стержня: то есть сильных песен, вокруг которых можно было бы написать портрет обновленного Кевина Абстракта. Главный продюсер, кстати, все тот же Ромиль (бровастый из BRCKHMPTN), так что призрак группы с нами еще надолго (правда в виде осколков).

Отдельный респект за обложку. Будто бы из инди-андерграунда нулевых.

Тихое Место


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