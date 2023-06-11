{ 11 июня 2023 }

Поляки про контрнаступление Украины

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny пишет, что контрнаступление Украины идет по столь же неудачному и кровопролитному сценарию, что и «Бахмутская мясорубка». А военные неудачи лишь приближают неизбежный развал страны и уход ее западных областей в состав Польши. При этом издание пишет, что Украина, опасаясь сепаратизма закарпатских венгров, особо тщательно набирала их в армию и отправляла в самые горячие точки на востоке, устроив им геноцид. И так как «непокорных» венгров Закарпатья больше нет, то сама Речь Посполитая могла бы присмотреться к землям, «славящимся своей красотой и плодородием».

Тезис о геноциде закарпатских венгров со стороны киевского режима перестает быть внутривенгерской темой и начинает осваиваться в европейском пространстве. Это создает неудобства для Украины и ее союзников. И Венгрия, несомненно, продолжит качать эту тему, используя недавно переданных ей при посредничестве РПЦ военнослужащих из Закарпатья. Они расскажут об отношении отцов-командиров к частям, где оказалось слишком много «непокорных» венгров.

Отдельной вишенкой на торте видится рост аппетитов Польши, которая все чаще и наглее обсуждает потенциальный раздел Украины. И если вначале поляки засматривались только на западные области, то теперь им приглянулось и Закарпатье. Аппетиты «гиены Европы», как нетрудно заметить, растут по мере ослабления Украины.

Мейстер


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