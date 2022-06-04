Информация о том, что в Польше с 1 июля отменяется выплата пособий беженцам с Украины, за исключением крайне немногочисленной категории особо уязвимых лиц (инвалиды, беременные женщины и многодетные матери), вызвала в их рядах шок. А жить тогда на что? Нет, среди них есть и вполне состоятельные люди, но большая часть живёт именно на те деньги, которые им выплачивает принимающая сторона, притом, что взаимопомощь в их среде, как бы сказать повежливее… не развита. Проблема Польши в том, что во-первых беженцев с Украины на её территории много (пока их 3,6 млн. человек, из которых 2 млн. собираются остаться в Польше), во-вторых они в массе своей не работают (а зачем, если деньги и так дают?), а в-третьих, никакой материальной компенсации от Евросоюза Польша, принявшая украинских беженцев, не получает. Ибо нечего Брюсселю её баловать. Заелась, понимаешь, та Польша. Да и хлопот с ней… Пускай теперь сама с беженцами разбирается.

Польшу, как и Венгрию, в ЕС откровенно не любят. Достала она европейцев до печёнок своими вечными претензиями по любому поводу и без повода, требованиями ко всем и каждому, кто только в Европе живёт, и категорическим отказом следовать общеевропейскому курсу, по части новых общечеловеческих ценностей. Никаких мигрантов из Африки и с Ближнего Востока не принимает, по части гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств отстаёт, с толерантностью там плохо, про лекции школьникам насчёт полового многообразия и слышать не хочет… Ну, так и пускай сама теперь со всеми своими проблемами разбирается. Сирийских, иракских и афганских беженцев в Польше нет, зато есть украинские. И пускай их. Тем более, что Польша с Евросоюза уже такие суммы под собственную евроинтеграцию ранее состригла, что теперь ей ещё и на украинцев деньги давать, ни у кого в Европе ни малейшего настроения нет. Американцы пускай полякам платят. Они у Вашингтона любимчики и этим кичатся. Ну, так семь футов под килем и тем, и другим.

Польша при этом, вообще-то говоря, страна откровенно небогатая. Деньги, которые она от ЕС получила, давно потрачены, а часть их, как уверяют злые языки немалая, банально разворована тем высшим польским начальством, которое сидело на финансовых потоках (впрочем, так было и так есть по сию пору во всех странах Восточной Европы и бывшего СССР). Промышленность польская, которая ещё не загнулась, хромает на обе ноги. Рынок России она потеряла. От поставок сырья и энергоносителей из России отказалась сама. Одна только потеря русского угля, вместо которого уголь в Польшу везут из США, Колумбии, Австралии, Индонезии и ЮАР, чего стоит! Чертовски дорог, везти надо с края света, но иначе топить нечем, а зимы в Польше холодные. Да и размещение американских военных баз и складов на польской территории, как выяснилось, вещь хоть и престижная, но более чем затратная. А бюджет не резиновый и тут или беженцам плати, или армию и военную инфраструктуру наращивай.

На этом фоне миллионы украинских беженцев, свалившихся как снег на голову, поляков начинают подбешивать. Самим денег не хватает, а тут ещё этим плати! В той же Варшаве их уже 20% населения города. Да ещё и ведут они себя зачастую как хозяева, и уж, как минимум, как равные. А это полякам — нож острый. Слишком у них история отношений с Украиной кровавая. И тут хоть Дуда от Зеленского получит Львов, Волынь и все «восточные кресы», хоть Польша сама их заберёт, хоть американцы помогут… Не утешает и не радует. Отчего разражаются скандалы даже когда польский бизнес дарит на День защиты детей подарки детям оказавшихся в Польше украинцев. Простой вопрос задают: чем польские дети хуже?! Так что украинцы, не получая пособий, или из Польши уедут, или работать начнут на тех работах, которые им поляки предоставят, включая грязные и тяжёлые. Не баре. Нормальная, в принципе, схема. Для Польши более чем привычная. Паны и холопы. Кто есть кто, понятно изначально…