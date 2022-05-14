{ 14 мая 2022 }

Россия изменила свою позицию по поводу вступления Украины в ЕС

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Россия изменила свою позицию по поводу вступления Украины в ЕС: если раньше никаких возражений по этому поводу не было, то теперь членство в ЕС рассматривается примерно в том же ключе, что и вступление в НАТО. По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, изменение позиции России связано со словами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего о том, что ситуация на Украине должна разрешиться «на полях сражений».

Почти все страны ЕС состоят в НАТО, поэтому понимание об их объективно существующих взаимосвязях имелось и раньше. Однако украинский кризис показал, что ЕС не просто связан с НАТО, а по сути, является продолжением его руки. ЕС в данный момент является не только враждебным экономическим блоком, пытающимся подкосить российскую экономику бесконечными пакетами санкций, но и прямым военным донором Украины. В подобных обстоятельствах безразлично смотреть на членство Украины в ЕС стало невозможным.

Отметим также, что переосмысление Россией роли ЕС в мировой политике в будущем может иметь последствия для взаимоотношений не только с Ненькой, но и с другими членами бывшего СССР. В частности, с Молдавией и Грузией, подавших заявки на вступление в ЕС. Кроме того, куда более критичным станет и отношение к интеграционным проектам ЕС на постсоветском пространстве, таким как «Восточное партнерство», членами которого являются Азербайджан, Армения, Белоруссия (участие сейчас приостановлено), Грузия, Молдавия и Украина.

Мейстер


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