{ 14 мая 2022 }

Ключевое из разговора Путина с президентом Финляндии Ниинистё

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Россия не представляет угрозы для Финляндии — тезис подтверждается фактическим состоянием дел: вдоль всей линии российско-финской границы у России много лет отсутствуют крупные войсковые соединения и почти полностью ликвидирована военная инфраструктура.

Вступление в НАТО негативно отразится на отношениях России и Финляндии — да, поскольку теперь России придется восстанавливать военное присутствие в Карелии, и, таким образом, безопасность Финляндии снизится.

Отдельно важна констатация фактического прекращения переговоров России и Украины в виду их приостановки Киевом, который не заинтересован в диалоге с Москвой. Фактически это неизбежно следует из позиции представителей НАТО и ЕС неоднократно заявлявших, что «война должна быть выиграна на поле боя», и того, что Киев своей позиции в конфликте по сути не имеет. Сказано — на поле боя, значит будут на поле боя. А если на поле боя вдруг пойдет что-то не так, то заграница с этим не согласна.

Мейстер


Похожие посты:


  1. Предложение не признавать Путина президентом РФ

    2. Предложение не признавать Путина президентом РФ

    Предложение принять в Конгрессе США резолюцию о том, что Соединённые Штаты не должны после 2024 года признавать Путина президентом России, если его на этот пост переизберут (а его, судя по всему, переизберут), которое выдвинули представители обеих ведущих американских [Читать...]


  2. Интервью Владимира Путина каналу NBC

    3. Интервью Владимира Путина каналу NBC

    Главное: Обвинения, что Россия будто бы ведет кибервойну против США, бездоказательны. Нашей стране ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, это Америка отказывалась от [Читать...]


  3. Виктор Медведчук поддержал статью Путина

    4. Виктор Медведчук поддержал статью Путина

    Виктор Медведчук поддержал статью Путина об Украине собственной статьёй, которую опубликовали в оппозиционном СМИ «Страна.ua». Один примечательный фрагмент из большого текста: «Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. [Читать...]


  4. Получила прописку в Финляндии

    5. Получила прописку в Финляндии

    Еще одна композиция Любаши, а именно песня «Будь или не будь» из репертуара Аллы Пугачевой и Максима Галкина, получила прописку в Финляндии. Вслед за песней «За столиком в кафешке», переведенной на финский язык группой NeljКnsuora (после чего песня [Читать...]


  5. Получила прописку в Финляндии

    6. Получила прописку в Финляндии

    Еще одна композиция Любаши, а именно песня «Будь или не будь» из репертуара Аллы Пугачевой и Максима Галкина, получила прописку в Финляндии. Вслед за песней «За столиком в кафешке», переведенной на финский язык группой NeljКnsuora (после чего песня [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»