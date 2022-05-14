Ключевое из разговора Путина с президентом Финляндии Ниинистё

Россия не представляет угрозы для Финляндии — тезис подтверждается фактическим состоянием дел: вдоль всей линии российско-финской границы у России много лет отсутствуют крупные войсковые соединения и почти полностью ликвидирована военная инфраструктура.

Вступление в НАТО негативно отразится на отношениях России и Финляндии — да, поскольку теперь России придется восстанавливать военное присутствие в Карелии, и, таким образом, безопасность Финляндии снизится.

Отдельно важна констатация фактического прекращения переговоров России и Украины в виду их приостановки Киевом, который не заинтересован в диалоге с Москвой. Фактически это неизбежно следует из позиции представителей НАТО и ЕС неоднократно заявлявших, что «война должна быть выиграна на поле боя», и того, что Киев своей позиции в конфликте по сути не имеет. Сказано — на поле боя, значит будут на поле боя. А если на поле боя вдруг пойдет что-то не так, то заграница с этим не согласна.