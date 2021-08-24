Крым был бы частью Украины, если бы…

Если бы хотелки украинского начальства сбывались полностью, то Крым был бы частью Украины, крымчан бы там не осталось, Донбасс стёрли бы с лица земли, весь газ в Европу из России шёл бы через украинскую ГТС, а Путин вручил бы Зеленскому ключи от Кремля и контрольный пакет акций «Газпрома», а после добавил к этому ещё «Роснефть» и Волочкову. Если хотя бы наполовину, то Ангела Меркель, заехав в Киев, гарантировала бы украинскому президенту членство его страны в Евросоюзе и вечное содержание Украины, его лично и его людей за счёт немецких избирателей, Байден настойчиво просил бы, чтобы она вступила в НАТО, построил бы на Украине военные базы, вручил ей ядерный арсенал и завалил ВСУ оружием и техникой.

Ну, а если оставаться в пределах того, что по нынешним временам на Украине сходит за политический реализм, то невесть с какого бодуна проведенная её руководством «Крымская платформа» обогнала бы по рейтингу «Оскар», Одесскую Юморину, Генеральную ассамблею ООН и Казантип и осталась бы в веках, как самое успешное мероприятие тысячелетия. На неё приехали бы лидеры всех стран, дружно поддержали Украину в её программе возвращения Крыма в состав державы нынешних потомков и наследников Великих Укров, а Россию стёрли бы в порошок, и убрали с географических и политических карт. Или нет, присоединили бы её к Украине на вечные времена, чтоб и следа от неё не осталось. А после было бы на Украине у всего её начальства, нынешнего и бывшего, большое веселье, благорастворение воздухов, и пир на весь мир.

И были б на том пиру колбаса, и сало, и борщ с пампушками, и поляница, и шкварки свиные, и смалец гусиный, и горилка с перцем, и скумбрия горячего и холодного копчения, и мидии черноморские, и семечки жареные, и гефилте-фиш, и перцы болгарские, мясом и рисом фаршированные, и фуа-гра с бланманже, и вареники всяческие со сметаной, и кофе турецкий с турецкими же беспилотниками.

И девки-веселушки были бы в большом количестве всему «Кварталу-95», причём бесплатно, невозбранно и без негативных последствий для здоровья и последующих визитов к урологам-венерологам. А офисы «Крымской платформы» открылись бы во всех развитых странах, и в мировых столицах гордо реял бы флаг украинский, жовто-блакитный, а триколор бы москальский там вовек запретили. И аминь.

Стала бы Украина наконец-то великой державой, и постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, причём желательно, чтобы осталось оно только у неё. А никаких Китаев и Россий в том Совбезе чтобы не было, и духа их поганого никто во веки веков бы не чуял ни там, ни на всём белом свете. Так, чтоб с одной стороны от Украины начиналась сразу Европа Западная, с другой Япония, с третьей Соединённые Штаты, а с четвёртой, так и быть, были Канада и Турция — к дальней родне в одну и на курорты в другую ездить. А на глобусе была отныне изображена только одна страна, и страна эта была бы Украина. И так бы его и называли: «глобус Украины». Ото ж славно б жилось тогда на вольной и славной Украине Зеленскому сотоварищи, и добра б им наживалось! Главное, только, не просыпаться.