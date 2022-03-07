Правительство Украины в изгнании

Идея американцев, насчёт создания в Польше «правительства Украины в изгнании» во главе с Зеленским как нельзя лучше отражает ситуацию нынешнего состояния украинской власти и её спонсоров. Назвать это смесью запредельной наглости и вранья с откровенной растерянностью и глупостью за гранью фола было бы самым точным определением того, что видно даже самым нейтральным наблюдателям, в принципе хорошо относящимся и к США, и к Украине. Чего только стоит оговорка Байдена насчёт того, что “Путин вторгся в Россию (?!), при том, что ничего подобного не было со времён Второй мировой войны”… Если уж американский президент как будто вчера из Зомбилэнда на эту грешную землю прибыл, так чего же Штатам очередное «правительство в изгнании» не создать — теперь украинское…

Есть у них в запасе, к слову, правительство белорусское, с Тихановской во главе, про которую как-то все подзабыли — не до неё, есть что-то вроде российского, то ли с Каспаровым, то ли сразу с Ходорковским, чего ж украинское не сформировать?! Или превратить Украину в монархию и назначить Зеленского императором. Наполеона же он сыграл? Правда, в комедии с характерным названием «Ржевский против Наполеона», но во вкус явно вошёл. До сих пор не вышел из образа. И тут одно смущает: не хотят и не будут страны НАТО ни за него, ни за Украину воевать. И даже поставки ему обещанной ими военной авиации под большим вопросом. Оплачивать её никто не хочет и не будет, что и понятно. Кому охота с Россией открыто воевать? То ли дело в информационном пространстве…

На фоне коллапса украинской государственности, массового использования ВСУ мирных жителей в качестве «живого щита», превращения в заложников иностранцев (на сегодня более пяти тысяч человек, в первую очередь учившихся на Украине студентов), повсеместного мародёрства и охоты на «агентов Путина», жертвами которой стало множество представителей украинской администрации на местах, резко активизировались международные посредники, дружно пытающиеся добиться от Москвы прекращения или хотя бы приостановки военной фазы операции по денацификации и демилитаризации Украины. Эрдоган, Беннет, Шольц, Макрон… Путину все они голову морочат непрерывно.

Понятно, почему это происходит. Не дай Б-г российская армия возьмёт под контроль все те военные объекты, которые страны НАТО на Украине держали под собой и активно использовали их против России. Опубликуй Москва соответствующие материалы, такой скандал поднимется… Многим из западных политиков тогда придётся распрощаться со своими постами, да и удар по военному руководству Североатлантического альянса будет нанесён сокрушительный. Надо вовремя перевести стрелки. Тем более, что идёт совсем не война России против Украины. Происходящее — очередной виток давней необъявленной войны против России США и их союзников, только на этот раз Россия сумела вовремя перейти в наступление. Хотя Зеленский «в изгнании» звучит красиво. Почти Наполеон на острове Святой Елены. Может начать репетировать роль.