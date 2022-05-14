Владимир Путин провел большое совещание с членами правительства, посвященное экономическим вопросам. Там он отметил, что «санкционная одержимость» Запада, ставшая следствием его жажды доминировать в мире, открыла для нас второй фронт борьбы – экономический. И на этом фронте мы должно победить так же, как и на украинском театре боевых действий. Правительство уже приняло ряд мер, призванных поддержать бизнес и граждан, стабилизировать курс валюты и открыть новые точки роста для экономики. Однако главным мерилом успешности этих мер станет материальное положение простых россиян, уровень их жизни во время кризиса.

Хотелось бы отметить, что значительная часть этих мер уже дала свой результат: курс рубля, который в воображении Сонного Джо плавал в районе 200 к $1, откатился не то что на уровень февраля 2022 года, а до уровня 2020 года. И даже Bloomberg, пусть и с оговорками, но признал, что рубль стал лучшей валютой среди мировых по уровню укрепления к доллару. Темпы инфляции значительно сократились. Мировой рост цен на продовольствие, начавшийся задолго до конфликта на Украине, привел к активизации поддержки АПК страны, и в этом году страна ждет очень хороший урожай зерна – 130 млн тонн (примерно на 10 млн тонн больше, чем в 2021), из которых 87 млн тонн придется на пшеницу. Этого с лихвой хватит, чтобы прокормить Россию и нарастить и без того большие экспортные поставки. Кроме того, усиливается адресная поддержка граждан: так буквально вчера начались выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Все это показывает, что первые и самые сильные удары западных санкций Россия успешно выдержала.

Дополнительно про укрепление рубля можно сказать, что сейчас оно становится важным инструментом, позволяющим удешевить импорт в Россию необходимых промышленных товаров, пользуясь тем, что Россия располагает достаточными запасами базовых ресурсов, цена которых будет во многом определять инфляцию в мире в целом: энергоносители и продовольствие. Условно говоря, за каждую тысячу тонн зерна и сотню баррелей нефти можно будет купить больше импортного оборудования, даже с учетом того, что санкции осложняют его поставки. Ради доступа к жизненно необходимым ресурсам многие зарубежные контрагенты будут закрывать глаза на сложные схемы, плодом которых станет превращение вывезенного зерна во ввезенные полупроводники, а вывезенной нефти — во ввезенные комплектующие для станка, на котором обрабатываются детали отечественных авиационных двигателей.

Это же облегчит и найм тех, кто нужен будет для того, чтобы развивать наши собственные технологии и производство — платить специалисту-экспату условные 600 тысяч рублей проще для отечественного предприятия, чем платить ему же миллион, который потребовался бы при дешевом рубле.

Отдельно стоит отметить, что по мере восстановления торговых цепочек спрос на валюту будет расти, что может повлечь некоторое снижение курса рубля, но вот спрос на продовольствие, удобрения и энергоносители, учитывая происходящее на рынках, явно будет расти куда сильнее. В том числе и спекулятивный, еще и подогретый стремлением государств, предприятий и отдельных граждан делать запасы — как же без спекулянтов и завышенной нормы запасов в кризис?