{ 13 мая 2022 }

Москва против вступления Украины в Евросоюз

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заявление представителей России в ООН о том, что Москва больше не видит для себя смысла в том, чтобы Украина шла по пути вступления в Евросоюз и относится к её телодвижениям на этом направлении также отрицательно, как и к попыткам Киева вступить в НАТО, прошло по нашим СМИ рефреном, между строф. А между тем, это событие определило существенный порог в отношениях России и ЕС, положив конец бесконечным попыткам компромиссов Москвы с Брюсселем, которые ни к чему хорошему никогда не приводили и привести в принципе не могли. В том числе на постсоветском пространстве, где опыт такого рода балансирования между двух стульев есть у всех бывших братских советских социалистических республик и он показательно печален.

Обижаться за это на европейцев бессмысленно — не способны они идти ни на какие разумные компромиссы, не имея в виду их нарушить и надуть партнёра по переговорам, о чём бы ни шла речь. Сколько раз с шулером за карточный стол ни садись, честно играть он всё равно не начнёт. Может, он бы даже и рад, да просто не способен на это. Мухлевать может. Пересматривать на ходу правила игры может. Отказываться от каких угодно обязательств, включая письменные, может. Отгребать под себя всё, что только удастся, наплевав на интересы партнёров по игровому столу — тем более. А вот играть честно он не способен по определению. Не учила его этому жизнь. Не привык. Хотя, собственно говоря, почему с нами Евросоюз должен себя вести прилично? Зачем это ему?!

Ну, да — мы, вроде как для них не просто туземцы и, стало быть, по определению дикари, а белые дикари. И что с того? Ну, ядерные арсеналы у нас есть и армия неожиданно хороша, так они с нами сами воевать и не собираются. Для этого у них как раз Украина есть. А если так дальше дело пойдёт, так и много кто ещё может появиться, от поляков и румын до финнов и шведов, которых для этого в НАТО и тащат. Но раз пошла такая пьянка и понятно, что с нами западники ни о чём договариваться не будут, на кой чёрт НАМ с ними договариваться и заранее демонстрировать готовность идти на какие угодно уступки? Хрена им лысого, а не Украина в ЕС. Тем более, всё равно её никто туда принимать и не собирается, как не собирался принимать ту же Турцию.

Впрочем, сейчас в Евросоюзе уже находится изрядная часть населения Украины. Физически находится, в качестве беженцев, мигрантов, трудовых мигрантов и как угодно ещё. Большого счастья от этого ни европейцы, ни украинцы, похоже, не испытывают. Одно дело — символически демонстрировать солидарность с одной стороны и страстно желать в Европу с другой. Символы, они и есть символы. Совсем иное — жить бок о бок. Исключительно хорошо прочищает мозги. Что до российской позиции по самой возможности евроинтеграции Украины, чётко, ясно и недвусмысленно заявленной в ООН, она посылает простой как железнодорожная шпала сигнал Евросоюзу: ребята, ваши игры на постсоветском пространстве ничем хорошим не закончатся. Было время договариваться, да вышло. Конец игры.

Евгений Сатановский


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