Соединённые Штаты передают Украине кассетные боеприпасы. Да – это запрещённое оружие и использование их – военное преступление, но такому в высшей мере демократическому государству, как Украина, против такой “Империи Зла”, как Россия (помнится, нашу страну так Рейган называл, с которым Горбачёв в своё время так удачно в Исландии пообщался, чтоб они оба в своих гробах до конца времён в Аду переворачивались, как поросята на вертеле) можно. У нас же в стране не люди живут, а сплошные туземцы, дикари и унтерменши. Когда это американцы и их соратники по борьбе со всем нормальным в этом мире, туземцев жалели?! Во Вьетнаме, что ли? В Корее? В Ираке и Афганистане? В Югославии? Или когда Германию и Японию зажигательными, а Японию ещё и атомными бомбами утюжили?! Ответ понятен…

Мы, в их представлении – туземцы. Дикари. Недочеловеки. И это превосходно сочетается в их понимании с преподаванием будущим специалистам по России Толстого и Достоевского и исполнением в Метрополитен-опера Чайковского и Мусоргского. Никаких проблем! Их только на оккупированных Америкой территориях исполнять нехорошо – в Западной и Восточной Европе, Прибалтике, на Украине… Там нельзя разговаривать и читать по-русски, смотреть российское телевидение, терпеть русские названия улиц и площадей, городов и деревень. Там должны быть плацдармы и полигоны войны с Россией – вечная прифронтовая полоса и фронт, горелые руины и территория без закона и порядка. А все, кто не желает жить под властью киевской нацистской хунты и её американских, британских и польских хозяев, должны быть стёрты с лица земли.

Кассетные боеприпасы в руках украинской власти… Ну, в принципе нормально. Она же “обещала” не применять их по жилым районам? Обещала. Значит, всё в порядке. Правда, эти самые жилые районы подчиняющаяся Киеву сволочь непрерывно обстреливает вот уже скоро 10 лет и засыпает яркими, как игрушки, минами “лепесток”, на которых так удачно подрываются дети, но это “другое”. Главное, генсек ООН, активно работающей на американцев, которые её контролируют, и их банду – португальская сволочь, Гутиерриш, высказался против их применения. Отметился, чтобы с новой силой помогать Украине воевать против России и всеми силами проталкивать “Зерновую сделку” – разумеется, совершенно бескорыстно, как и всё, что в этом мире делают продажные чиновники его конторы, по сравнению с которыми амстердамские портовые шлюхи – невинные весталки.

Кассетные боеприпасы в руках ВСУ… Дальше можно поставлять Зеленскому запрещёнку по нарастающей. Напалм. Дефолианты. Химическое и бактериологическое оружие. Ядерные бомбы. А что такого? Он же их наверняка обещает не применять по жилым кварталам освобождённых от тирании киевского режима городов или даже по России в тех границах, которые Киев, Лондон и Вашингтон согласны считать Россией… Так что вопрос переговоров с Украиной ни для кого в нашей стране, у кого в голове сохранилась хоть капля мозгов, не стоит и не должен стоять в принципе. Тех, кто лезет к нам со своими миротворческими усилиями, невзирая на то, кем они являются, надо вежливо благодарить за заботу и не обращать на их планы ни малейшего внимания. Тех у нас, кто этим предлагает заниматься всерьёз – бить смертным боем и гнать со всех постов. И это всё, что следует знать по этой теме.