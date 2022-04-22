О «Z», «V» и беспредельной человеческой глупости

Поплыло г-вно по Енисею… Миллиардер Олег Тиньков из Лондона, где он официально «проходит реабилитацию» после лейкемии, в крайне резких и нелицеприятных выражениях отозвался о российской военной операции на Украине, заявив, что против неё 90% населения нашей страны, а за — максимум 10%, да и те дебилы. «Дебилы» они, судя по всему, из-за того, что таких миллиардов, как он, не заработали. Что и понятно: пока они клювами на своих заводах и в НИИ щёлкали, бывший советский фарцовщик, удачно торговавший в 90-е оргтехникой и бытовой электроникой, плавно перешёл на производство пельменей, пивоварение и наконец на банковское дело. Переживёт ли скромно названный в честь его основателя банк внезапный приступ его нелюбви к буквам «Z» и «V», как символам нынешних побед российской армии, не скажем: руководство банка крайне неудачно попыталось от него и его слов отмазаться, но разъярённые клиенты, этому руководству не поверив, начали в массовом масштабе закрывать там свои счета и отказываться от использования кредитных карт «Тинькофф-банка». Закономерно.

Тиньков, впрочем, хоть и оказался невесть почему в санкционных списках, живёт в Великобритании, вся жизнь его семьи с ней связана и Россия для него — не более, чем место, где он смог заработать и, кстати, продолжает зарабатывать бешеные деньги. Он ей ничего не должен, страна эта ему особенно ничем не интересна и население её, судя по всему, его чрезвычайно раздражает. Противны ему эти люди. Особенно те, для кого операция на Украине — начало долгожданной борьбы с неонацистами, которые там захватили власть и с 2014 года превратили эту страну чёрт знает во что, а не трагедия, которая нуждается в покаянии, протестах, всенародной скорби и трауре. Опять же, чего от него хотеть: тяжело больной человек. Мало ли как у кого после лейкемии голова работает. Или, судя по результатам его эскапады, НЕ работает. Хотя не исключено, что таким образом он хотел не только публично, но и погромче обозначиться, как открытый противник Путина и сторонник режима Зеленского или, хотя бы, щирый нейтрал. Надо же человеку как-то из-под санкций выходить? На кой ему ляд тот Донбасс, да та российская армия…

Впрочем, что мы всё о Тинькове, да о Тинькове? Не он один «Z» и «V» на российской бронетехнике и на всём прочем, до пасхальных куличей включительно, до крайности раздражён. Те же куличи с буквой «Z», как заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, освящаться не будут. И это при всём том чудовищном, что правящий киевский режим в отношении РПЦ наворотил, не говоря уже об обычном человеческом патриотизме, который, вроде как, всегда был нашей церкви присущ! После чего г-н Кипшидзе и его почтенная структура имеют все шансы пойти в глазах этой самой общественности и СМИ вслед за Тиньковым и его банком, примерно в ту же сторону и с той же железной неотвратимостью. Да и Наталья Поклонская, лицо официальное, для которой символы нынешних российских побед над неонацизмом есть исключительно причина для покаяния и скорби, вполне может составить им компанию. Хотя как раз она, скорее всего, это ляпнула, как и всё, что делает, искренне, от души. Ну, темна вода во облацех и неисповедимы эмоции Поклонской…

То она на «Бессмертный полк» с портретом последнего императора попёрлась, хотя вот уж кто точно никакого отношения ни к Великой Отечественной войне, ни к Победе не имел, да и её дедушкой явно не был, и в объяснение этому дичайшему поступку придумала исключительно глупую сказку про какую-то икону-оберег с его портретом, которая кого-то от смерти в войну на фронте спасла (хотя всё дело было в искренней приверженности секте «Царебожников» и её духовному лидеру, мятежному экс-схиигумену Сергию). То на фильм «Матильда» невесть с чего вызверилась (взревновала покойного императора к подружке его молодости, что ли?) и на нынешних Романовых, которые её праведного гнева не разделили. Теперь её «Z» и «V» печалят… Ну, Поклонская, она и есть Прклонская. Героиня японских аниме и манга — волос долог… Интересно, георгиевские ленточки, красные знамёна Победы и советская символика эту птицу-тройку: Тинькова, Кипшидзе и Поклонскую ещё не выбешивают? А то мало ли… На Украине и много где в Европе они вообще запрещены. Такая уж там теперь политкорректность…

Впрочем — это вообще веление времени. Никакой памяти нашей о войне и Победе — только покаяние и скорбь. А всё прочее — это «Победобесие». Большой привет Александру Невзорову и протоирею Георгию Митрофанову. Да и вообще, Сталин и Гитлер — это одно и то же, Советский Союз и Третий рейх — тоже, и виноваты они в войне в равной мере. Ну, и понятно, что атаман Краснов — не враг, служивший нацистам, а герой казачества, а генерал Власов никакой не предатель, а патриот и про него Дмитрий Быков книгу будет писать в серии «Жизнь замечательных людей». Называется, успешный пример внедрения вражеской агитации и пропаганды, направленной на ослабление и развал страны, в сознание особо нестойких представителей её светской и духовной «элиты», творческой интеллигенции и прозападного компрадорского делового сообщества. Проходили уже сто раз. А раз уж в кои-то веки страна в наступление пошла и начала врага крошить и громить, пускай и неся неизбежные потери на фронте, без которых никаких побед не бывает, стон и вой стократно усилились. Взлетели турманами все кликуши разом. Такой штынк стоит…