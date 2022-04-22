Про мораторий на испытания противоспутникового оружия

Сообщение о введении моратория на испытания противоспутникового оружия Соединёнными Штатами, о котором рассказала их вице-президент Камала Харрис, означает простую вещь: у нас появилась очередная штуковина, которой у них нет и для Америки она опасна. Соответственно, они постараются сделать всё, что только могут, чтобы это самое противоспутниковое оружие не появилось больше ни у кого, по крайней мере до того момента, как Пентагон его не получит на вооружение и не освоит (а он его постарается получить и освоить с гарантией — на самих американцев никакие их моратории не распространяются, они выше этих условностей). Сто раз по всем заключённым с ними договорам по ограничению вооружений мы это наблюдали. Веры им ноль.

Это примерно также, как если бы страна, у которой вся армия — пешие копейшики с мечами и топорами ввела мораторий на использование кавалерии и луков на том несомненном для нее основании, что иначе её армию будут гарантированно бить и в конце концов разгромят, в расчёте на то, что у её врагов, конных лучников, найдётся вокруг вождя достаточное количество заранее подкупленных предателей и высокоморальных идиотов, которые на эту уловку поведутся. И ведь они у нас найдутся! Да, что искать — за ними далеко ходить не надо. Даже сейчас, во время вынужденного проведения Россией военных действий, которых в Европе со времён Великой Отечественной войны не было, такой выстроился хор уродов с уверенными лицами и голосами, который сам себя, ничтоже сумняшеся, «лагерем мира» назвал!

Да и в недавние времена, при Горбачёве и Ельцине, что наши суслики-начальники, соскучившиеся по красивой жизни и международному признанию, которое гроша ломаного не стоит, а также в борьбе между собой за власть, учудили? И чем это, что они понавытворяли, два круглых идиота — один наивный борец за трезвость, а другой такой же, только сильно пьющий, для страны и её безопасности в итоге закончилось? Заметно по происходящему на Донбассе, да и не только там. Так что если в кои-то веки у нас появились направления, по которым мы американцев обгоняем и можем их при желании оглушить и ослепить, технологии эти беречь надо, как зеницу ока, развивать всячески и применять без малейшего колебания по всем тем целям, по которым их будет необходимо применить.

Что до квакания непременно появящихся на поверхности отечественного общественного пруда представителей нашего обширного прозападного политического и околополитического «истеблишмента», связанной с ним прессы и той части дипломатического корпуса, которая попробует завести свою вечную шарманку насчёт того, что надо бы американцам пойти навстречу, а то как-то получается нехорошо, и лучше говорить, чем не говорить, а ждать, пока Америка и её союзники поведут себя в отношении нас нормально или хотя бы просто не таким сволочным образом, как сегодня, не следует, потому что договариваться всегда приходится с врагами, шли бы они все лесом. А точнее: на стройки народного хозяйства. Свою промышленность восстанавливать, да то, что на Донбассе за восемь лет войны, включая нынешнюю её фазу, порушено. Хоть какой толк от них будет…