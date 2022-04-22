Говоря о судьбе британских наёмников на Украине, захваченных в ходе операции по её денацификации и демилитаризации, проводимой российской армией и силами ДНР/ЛНР, премьер-министр Соединённого Королевства, собака сутулая, взлохмаченная в паклю, потребовал (!) относиться к ним как к военнопленным (?!), что несложно, если он открыто объявит о том, что Великобритания вступила в войну с Россией и эти люди — военнослужащие армии Её Величества, а не какие-то сами по себе неведомыми путями попавшие на Украину искатели военного заработка и удачи. Тогда — конечно. Тогда на них будет распространяться правила «Женевской конвенции» по обращению с военнопленными, которые Россия, в отличие от Украины, строго соблюдает.

Украинцы наших военнослужащих, попавших к ним в руки, публично пытают и расстреливают, да ещё и снимают, как они это делают, публикуя соответствующие ролики в Сети. И эти материалы почему-то никто там даже и не думает блокировать. Им всё можно. Нам нельзя ничего. При этом Борис Джонсон умудрился призвать Россию (!!!) к милосердию и состраданию в отношении выходцев из Великобритании, которые решили отправиться на Донбасс на русских поохотиться. И, судя по их собственным словам, сделали это далеко не вчера — вот уж какой год пошёл, как они там воюют! Так что на ум приходит только старинная русская поговорка: “Собаке — собачья смерть”, присказка: «Если враг не сдаётся, его уничтожают», да ещё кое что, для Бориса Джонсона родное до боли…

Речь не о виски, джине, гроге и женщинах древнейшей профессии, как можно было бы подумать, а об одной, известной издревле британской классической формуле, насчёт того, что тот-то и тот-то за совершение таких-то и таких-то деяний должен быть повешен «высоко и коротко», после чего ему без долгих размышлений презентовалась крепкая петля за ухо и он милосердно и справедливо отправлялся к своему Создателю кратчайшей дорогой. И вот именно эту «европейскую ценность» с отчётливым британским акцентом автор с удовольствием внедрил бы в современную отечественную практику, как минимум в отношении иностранных наёмников, пиратов и террористов, схваченных на месте преступления. Что в данном случае имеет место быть в ситуации с боевиками, о которых говорил Джонсон.

Пока что, мировой и российской общественности предъявлены под камеры два англичанина, давших признательные показания и просивших обменять их (!) на поссорившегося с Зеленским и его окружением украинского олигарха Медведчука. Однако их среди бойцов ВСУ и украинских нацистов заведомо куда больше. И тут совершенно неважно, завербованы они были какой-либо из многочисленных западных частных военных компаний, страшно оживившихся с началом военных действий Киева на Донбассе, или добрались туда на свой страх и риск, чтобы подработать и с Россией повоевать. Но все они должны получить своё. Автор им всем давал бы, как минимум, пожизненные сроки и ни на кого и не подумал бы менять. Гасить их всех надо. Да и Джонсона давно пора вместе со всем его НАТО. Есть за что.