Зеленский плохо видит

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «не видел» предложений России по переговорам кого-то в нашем начальстве удивили. Странно. Они там, наверху, ему ещё удивляются! Так ведь он занят был. Не до того ему было и есть. Да и переговоры эти он же не всерьёз ведёт, оттого там и люди такие сидят. Тот же Арахамия в бейсболке — грузино-украинская пародия на революционного барбудос… Потешные это переговоры, как первые полки у молодого Петра. Для лохов и мировой общественности, пока украинский президент бабки стрижёт в невиданных для него масштабах, причём наличными, и оружие с военной техникой у всего белого света выцыганивает. Частично под войну, частично под перепродажу — тут уж, как выйдет. Всё-таки мало кто так умеет на войне зарабатывать, как нынешняя киевская власть!

Что там он у своих кураторов под предлогом выплаты зарплат, пенсий и пособий запросил? $ 50 млрд. — по $ 7 млрд. в месяц, на ближайшие семь месяцев (это, вообще-то, выходило $ 49 млрд., но он человек не мелочный, округлил)? Так ведь пускай не все $ 50 млрд., шибко жирно для мальчонки выходило, но сколько-то они ему дали. Пускай в разы меньше, но ему лично и его окружению и этого надолго хватит. А что в результате их бурной деятельности страны, которую они оседлали, в итоге не будет, так это они в курсе. И, судя по всему, всегда были в курсе, с самого начала, оттого так и действовали, да и сейчас действовать продолжают. А в чём, собственно, проблема? Таких гонораров, как Зе, ещё ни один комик в мире не получал. Вот уж вправду «Джокер» — злобный, страшный и кровожадный клоун-убийца, маньяк на цирковой арене… Можно снимать кино, только некому.

Соответственно, все разговоры о переговорах с его гопой — в пользу бедных и не понимать этого невозможно. Может, они позволяют кого-то из мировых лидеров зачем-то в чём-то успокоить, или это такой особый ритуал общения с ними нашего начальства, типа ковровой дорожки и почётного караула. Может — что-то другое, не имеющее аналогов в истории и необъяснимое для простецов, типа автора, к которым относится подавляющее большинство нормальных людей в нашей стране. Демотивирует население и тех, кто на фронтах воюет, страшно, но приходится терпеть. При этом воевать Украина должна до упора — это ей яснее ясного все её западные спонсоры сказали, причём на самом высшем уровне. Выше уже только звёзды и небесная твердь, если верить средневековым сказки астрологам во времена которых мы, судя по всему происходящему, стремительно возвращаемся…