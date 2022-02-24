{ 24 февраля 2022 }

На Украине объявлен сбор резервистов

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Распоряжение украинского МИДа, чтобы граждане страны, живущие в России или просто находящиеся на её территории по каким-то личным делам или по работе СРОЧНО возвращались на Украину полностью соответствует стилю общения украинской власти с подведомственным ей народом, но кто и как его будет выполнять даже чисто технически — большой вопрос. Официальные оценки численности населения Украины на февраль 2021 года — 41 млн. человек (по последней переписи, проведенной в 2001 году было 48 млн.). По неофициальным данным — максимум 37 млн. живёт в пределах территории подконтрольной Киеву. Остальные — это жители Донбасса. Поскольку на территории России живёт от 2 до 4 млн. украинских граждан, как, зачем и куда именно они будут сломя голову возвращаться, совершенно непонятно.

Ясны официальные аргументы Киева насчёт того, что они вот-вот будут лишены возможности консульского обслуживания. А оно им сильно надо? На украинском консульском учёте по всей России состоит немногим более 20 тысяч человек. Прочие с успехом без него обходятся и ничего: живут, работают, строят личную жизнь и особо в ус не дуют. И чего, спрашивается, им по прихоти Зеленского и его команды идиотов с места подрываться и куда-то нестись?! Дипломатические отношения с Россией Киев хочет разорвать? Так Москва-то об этом и не заикается. Если украинскому официозу оно надо, пускай разрывают что хотят с кем хотят. Украинцы-то тут причём?! И, кстати, из Европы и других регионов мира им тоже надо домой срочнее срочного спешить, а?

Если на войну, то, согласно Зеленскому, да. Тем более, что на Украине объявлен сбор резервистов и вообще воинственные пляски идут такие… Хотя несколько гасит общую тему “Россия — враг на все времена” решение о свободном владении гражданами Украины огнестрела, объяснением чего служит отнюдь не внешняя угроза, а неспособность украинского государства обеспечить безопасность его жителей. То есть Украина стремительно погружается в 1918-1919 годы, время разгула бандитизма и анархии. И чего ради тогда туда вообще кому-то возвращаться?! Всё-таки прав был Трамп, назвавший решение Путина о признании ЛНР/ДНР гениальным. Тем более, что уже в Раде готовятся к территориальным претензиям к Украине со стороны Венгрии, Румынии и Польши. С ними Киев тоже воевать будет?!

Евгений Сатановский


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