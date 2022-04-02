Запрет деятельности на Украине Русской православной церкви

Внесение в украинскую Раду проекта запрета деятельности на Украине Русской православной церкви и изъятия её имущества — беспрецедентный удар по свободе вероисповедания, нарушающий все принятые в современном мире правила, каноны, конвенции и свободы. Однако, шаг этот вполне символичен, возвращая украинскую государственность в её современной трактовке прямиком в европейское Средневековье и эпоху религиозных войн, где такого рода кунштюки были более чем распространены. Что до прав миллионов православных верующих Украины, об открытом попрании которых с возмущением говорят иерархи, клир и миряне — на то и существуют у государств армии, чтобы решать такие проблемы. Оно, конечно, неоптимистично, так откуда оптимизму-то взяться, при таких раскладах?! Совсем злочинная киевская влада на Украине озверела. Ни своих, ни чужих не жалеет, ни тех, кто просто мимо проходил, как вышло с иностранными студентами, которых там фактически в заложники взяли и их российская армия выручала.

Благо, сейчас на Украине наши военные находятся в достаточном количестве, чтобы попытаться привести её в разумное цивилизованное состояние. Нынешний запрет там РПЦ и устроенные на нее гонения вряд ли кого-то в России испугают. Действия такого рода дают дополнительный стимул для проведения в отношении киевского режима анонсированной высшим российским начальством денацификации и демилитаризации до победного конца. Как в своё время такого рода ситуацию ещё Гоголь в «Тарасе Бульбе» и описал на том великолепном русском языке, которым этот, наиболее известный, яркий и талантливый украинский писатель, использовал в своём творчестве, невзирая на все извращения того понимания Украины и украинского национального духа, который привнесли на его родину нынешние, окончательно сбрендившие потомки «великих укров». И ведь, точь в точь по помянутому Гоголю, не помогут им ни ляхи, ни османы, ни использующие их как таран против России европейцы и американцы. Ни в чём не помогут.

Нет, денег они на борьбу с Россией им, конечно, подбросят. Оружие тоже дадут — преимущественно старое, которое всё равно утилизовывать пора. Надо же его западникам куда-то деть? Утилизация военного старья немалых денег стоит, а так его списать можно под экономию бюджета, немало на этом наварив, да и используют его ВСУ и нацбаты против русских, что для Вашингтона, Лондона и Брюсселя исключительно хорошо. Чем на собственной территории с Россией воевать, лучше уж пускай она на Украине с украинскими националистами сражается. А что из них каждый второй — откровенный фашист, так не зря польский премьер обмолвился, что русофобия в его стране — это мейнстрим. Только происходит это не в одной Польше, а на всём Западе и в примкнувших к нему странах. То ли XVII век на дворе — новое Смутное время, когда поляки шли Москву брать. То ли XVIII с турками и шведами. То ли XIX с теми же турками, Наполеоном и Крымской войной. То ли XX с Гитлером. Всё возвращается на круги своя… ХХI столетие на дворе. А на Украине Русскую православную церковь запрещают в пользу местной, сепаратистской, которая под Константинопольского патриарха ушла. Такой провал во времени… Чистый сюрреализм!