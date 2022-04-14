{ 14 апреля 2022 }

Трамп назвал происходящее на Украине геноцидом

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, вслед за действующим президентом этой страны Джозефом Байденом, назвал происходящее на Украине геноцидом. Интересно, он имел в виду нынешнее перемалывание Украины и её армии, умело и старательное организуемое Соединёнными Штатами и их союзниками, которые сделали всё возможное для того, чтобы стравить её с Россией, доведя ситуацию до состояния, когда это стало неизбежным, и продолжают действовать в том же направлении, несмотря на риск того, что Москва напрямую вступит в столкновение с Североатлантическим альянсом? Или открытую ими нынешнюю охоту по всему миру на Россию, русских и всё, что с русской историей и культурой связано, в лучших традициях Третьего рейха?

Может быть, геноцидом с точки зрения обоих американских президентов, бывшего и действующего, являются действия киевского режима на Донбассе? Или этноцид в отношении русских, венгров и всего неукраиноязычного населения Украины, неуклонно развивавшийся много лет, при необъяснимом терпении российского руководства, всё это время продолжавшего снабжать Украину газом и ГСМ, торговать с ней, общаться с её политиками и позволять морочить себе голову какими-то околодипломатическими подвыподвертами, типа «Минских соглашений», которые Киев с самого начала не собирался выполнять, использовав только и исключительно для того, чтобы тянуть время, пока Украину превращали в плацдарм и полигон будущей войны с Россией?

Вот уж кому бы нужно хорошо знать, что такое геноцид, так это американским президентам, которые геноциды устраивали не раз многим народам и для которых это обычный инструмент в войне и политике. Всё отношение Вашингтона к соседям по планете — это либо готовность их уничтожить, либо процесс уничтожения, либо действия по сокрытию чудовищных военных преступлений, совершённых самими американцами, их союзниками, клиентами и наёмниками. Трампу и Байдену, Обаме и обоим Бушам, Клинтону и Рейгану, да и всем, кто правил Америкой до них, это должно быть хорошо известно. Как и то, что действия России и во всех её миротворческих операциях, и сейчас на Украине — это «война в белых перчатках», подобной которой никто на Западе не вёл и не ведёт. Но говорят они именно о геноциде. По себе судят, наверняка…

Евгений Сатановский


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