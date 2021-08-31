Иск России к Украине в Европейский суд

Комментарий ответственного чиновника МИДа по первому в истории России иску к Украине в Европейский суд по правам человека, в котором употреблены словосочетания «вера в правду и справедливость» и выражена надежда на то, что они в ЕСПЧ восторжествуют, есть лучший пример того, почему политиков и дипломатов нельзя и близко подпускать к решению проблем, от которых зависит жизнь обычных людей. Нет, если задача состоит в том, чтобы запустить бесконечный процесс бессмысленного переругивания на международных форумах, показательно демонстрирующего, насколько оппоненты России неправы, какие они нехорошие люди и до какой степени несправедливо и предвзято международные судебные инстанции им подыгрывают, тогда, конечно.

То есть, официальный Киев над миллионами людей издевается, как только может, годами, а мы наконец подали иск в ЕСПЧ. Им запрещают говорить на родном языке и учить на нём детей, перекрывают воду и электричество, отменяют транспортное сообщение, разрушают семьи, всячески дискриминируют и притесняют, наконец — просто убивают, далеко не только на Донбассе, а мы сподобились подать иск в ЕСПЧ. Действительно, всего семь лет после Майдана прошло, куда было торопиться? Мы за это время Минские соглашения заключили, Нормандский формат завели, формулу Штанмайера приняли… Киев же сто раз сказал, что ничего выполнять не будет. Но мы очень терпеливые. Мы с ним говорим. То напрямую, то через посредников, то, как бы, в пространство, сами с собой…

Нет, понятно, что за это время почти достроили “Северный поток — 2″ и для акционеров этого проекта он важен и нужен. Тем более, его вполне могли и не достроить, и ещё не очень ясно, как и с какими проблемами и издержками его запускать будут. А на Украине подросло поколение, для которого Россия — враг. Мы укрепили Крым, построили Крымский мост, перевооружили и натренировали армию. А Украину подготовили к тому, чтобы стать плацдармом для будущей войны с Россией, и на её территории непрерывно идут маневры НАТО по подготовке к этой войне. Мы провели Мундиаль, устояли в пандемию и выдержали экономический кризис. А Украина завела себе «Крымскую платформу» и бесконечно гадит Москве во всех международных судах и прочих инстанциях.

Мы говорим, говорим и говорим. Киев действует. Ему легче — ломать не строить, а украинское руководство занимается именно этим. Оно рушит не только связи с Россией, выстраивавшиеся столетиями, но и свою собственную страну. Но это ему совершенно безразлично. Оно с успехом взорвало русскоязычный мир, православную церковь, память о войне и вообще всё то, что на протяжении всей истории Украины составляло основу, на которой она была выстроена, но и Порошенко, и Зеленского это устраивает. Лишь бы их личная власть не пострадала. Мы их разоблачаем, журим и высмеиваем, прося европейцев вмешаться и приструнить… А им-то это зачем? Но мы сдали Украину американцам и европейцам, чего совершенно спокойно могли не делать.

Закончится это плохо. Тем более, что все те, кого Россия намерена защищать в ЕСПЧ, от иска в который нет и не может быть никакого толка и прока, глубоко разочарованы в происходящем. От России они ждали не этого и совершенно непонятно, стоит ли им ждать чего-то ещё. Так что, никакие грядущие изменения, которые, скорее всего, никто, кроме нашего МИДа, даже не заметит, уже их не порадуют. Да и никого не порадуют, в том числе в нашей стране. Хороша ложка к обеду, а не годы и годы спустя. Хотя, наверное, тех, кто помянутым выше иском России в ЕСПЧ не за страх, а за совесть занимался, эта точка зрения обидит. Они же старались. А что у нас всё разворачивается с такой скоростью, с какой разворачивается, не их вина. Команды не было. И почему её не было, вопрос не к ним. Ну, может, кто-нибудь на него когда-нибудь и ответит…