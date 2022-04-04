{ 4 апреля 2022 }

Британии рекомендовала Украине НЕ заключать с Россией никакого соглашения

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Рекомендации Британии Украине НЕ заключать с Россией никакого соглашения, куда более жёсткие, чем у Германии, Франции и даже у Соединённых Штатов, очень чётко обрисовывают роль Киева, как жертвенного тельца (варианты: барашка, барана, козла отпущения, главного блюда праздничного обеда) в его нынешнем противостоянии с Россией. Разница в позициях государств, которые Зеленский и его люди называют в качестве возможных гарантов будущего их режима, состоит только в том, достаточно ли украинские военные и нацбаты вреда России нанесли, или им надо ещё с ней посражаться, чтобы облегчить задачу будущих, решающих ударов по Москве, которые для западной коалиции представляются неизбежными. Кто их будет наносить, в принципе неважно. Отмороженные всегда найдутся.

Та же Польша, к примеру, так и рвётся во второй эшелон противников России, сразу же после Украины, а может быть и параллельно с ней, причём сразу по нескольким направлениям, от Львова до Калининграда. Как придётся. И опять-таки, Великобритания сделает всё, чтобы если поляки ввязались в драку с русскими, они в ней завязли на как можно более долгое время. Вопрос о том, что будет с Польшей в этом случае, не стоит, стоять не может и не будет, точно так же, как и в ситуации с Украиной. Расходный материал — чего их жалеть? Единственный исход, который ни США, ни Великобританию, ни страны Евросоюза в данном случае не устраивает — это нормальное сосуществование Украины, Польши и всех остальных стран Европы (и НЕ Европы) с Россией.

Печально это? Так и чего ж хорошего! Как печальна и страшна в этом мире любая война. Разрушения и жертвы мало кого могут порадовать, кроме тех, кто войны провоцирует, выжимая из них прибыль и продлевая собственное существование за чужой счёт, как это сейчас делает американское начальство. Только избежать того, что происходит на Украине и не сегодня — завтра может выйти за пределы её границ, нереально. Возможные варианты развития событий: очень плохой (нынешний), катастрофический (большая европейская война с возможным применением ядерного оружия) и Апокалипсис: прямое столкновение России с США, в результате которого мир будет отброшен на доиндустриальный уровень. Вот и выбирай тут, какой из них считать хорошим исходом…

Евгений Сатановский


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