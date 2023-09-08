Человеческая жизнь

Разговаривать с принципиальными противниками смертной казни и столь же принципиальными сторонниками святости ЛЮБОЙ человеческой жизни бесполезно. Здесь ключевое слово “любой”, поскольку именно благодаря людям этого типа сохранено столько жизней отъявленных мерзавцев, погубивших или собирающихся погубить множество невинных людей, что и не сосчитать – но защитников палачей отчего-то никогда и нигде не интересует судьба их жертв (юристов это касается в первую очередь). Также бесполезно, как с Гретой Тунберг про экологию, Анатолием Чубайсом насчёт будущего России или Владимиром Зеленским об Украине. Сумасшедшие, фанатики одной идеи – неважно, какой именно, или принципиальные, свято убеждённые в своей правоте негодяи не меняют своей точки зрения ни на что в мире даже если она очевидно приводит к самым чудовищным результатам. Добро в этом мире не имеет никаких шансов выиграть у зла вдолгую. Только на короткой дистанции, да и то – большой вопрос, какой ценой…

Именно поэтому на Западе и у нас – в кругах “западников” либерального толка, так популярны фантазии насчёт бедной демократической Украины на которую внезапно и безо всякой причины напал злой тиран, диктатор и сосредоточение всего мирового зла – Путин. А с учётом обилия информационного мусора, в котором планета буквально захлёбывается… При всём, переполняющим мировые СМИ, интернет и социальные сети вранья, от этой грязи не отмыться, сколько её ни опровергай. Благодаря этой глобальной помойке, фабрике сплетен и слухов, ситуацию можно признать безнадёжной. Не зря дьявола называют “отцом лжи”. Так что скорее всего в итоге всё будет, как бывает после всех войн: отъявленные мерзавцы и палачи так и останутся безнаказанными, сбегут в очередной раз в Европу, Канаду и Соединённые Штаты и там отсидятся до следующего раза, когда их опыт понадобится тем, кто сегодня протащил их в Киеве во власть и воюет против нас не за страх, а за совесть.

И тут у автора – человека пожилого, неплохо знающего этот мир, много видевшего своими глазами и ещё больше прочитавшего, только один вопрос: если нет других способов избавить себя и окружающих от негодяев и той смертельной угрозы, которую они несут, кроме как прикончить их на месте, пока не набежала толпа адвокатов их выручать, можно хотя бы ввести обязательную, без срока давности и без права на обжалование и помилование казнь садистов, маньяков, педофилов и торговцев органами, жертвами которых сплошь и рядом становятся женщины и ДЕТИ, в том числе на сегодняшней Украине, превратившейся в такое же поле “охоты за рабами”, которым для европейцев, американцев, арабов и турок на протяжении столетий выступала Африка (а для англичан ещё и Ирландия)? Никаких других выводов из историй про десятки тысяч исчезнувших в Европе детей, вывезенных с Украины и ставших жертвами западных педофилов или “донорами” органов для престарелой тамошней сволочи, автор сделать не в состоянии.

Никого в Киеве, Львове или Лондоне и Вашингтоне не волнуют погибшие под обстрелами или в результате сплошного минирования территорий дети Донбасса. Никого там не интересует и не заинтересует использование киевской хунтой кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном. Никого не беспокоят непрерывные обстрелы Запорожской АЭС, несмотря на то, что это грозит ядерным апокалипсисом похуже Чернобыля. Скорее наоборот: именно на это рассчитывают люди, уверенные в своей абсолютной безнаказанности, которые всем на Западе и на всех бывших территориях Советского Союза, которые им удалось взять под контроль, заправляют. И до той поры, пока их не удастся перебить, эти звери в человеческом облике так и будут убивать и мучить нормальных людей. Не договориться с ними в результате каких угодно “мирных переговоров”. Не откупиться от них. Не прийти с ними к какому-то безумному “компромиссу”, о необходимости которого твердят все “полезные идиоты” на планете, а именно перебить как бешеных собак. Раз и навсегда.