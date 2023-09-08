Турецкие хабы

Идея турецких партнёров нашей страны создать в Турции не только газовый или зерновой хаб, но и хабы, торгующие российскими полезными ископаемыми, да и вообще всем тем, чем только наша страна научилась торговать на внешних рынках, наверняка заинтересует отечественных гениев-управленцев ничуть не меньше, чем предложение построить у турок вторую атомную станцию – несомненно за наши собственные деньги, как и первую. То есть понятно, что сначала будут говорить про то, что турки войдут в долю (интересно, на какие шиши?), но сведётся всё в итоге к той же формуле, что и в случае с АЭС “Аккую”. Мы там за сколько десятилетий её должны окупить? Не получить прибыль – всего лишь окупить!

Нам, помнится, про 49% акций, которые Турция вот-вот выкупит сначала рассказывали и даже переговоры насчёт этого вели, а в итоге всё свелось к тому, что её хрячат за собственные российские бюджетные $ 20 млрд., то ли получая от этого моральное удовлетворение, то ли наживаясь на самом процессе, кто к нему, конечно, имеет хоть какое-нибудь отношение. Охренительный бизнес! И тут вопрос: мы что, нанялись поднимать все соседние государства, не пойми – не разбери с какого бодуна, окончательно превратившись в сырьевой придаток уже не только к Западу, куда в итоге по-любому конечная продукция, производимая из российского сырья уходит, но и к Турции, а также к Индии, Китаю и всем прочим государствам на планете, которые этот отечественный маразм с успехом для себя используют?!

Вернувшись к Турции – предложение монополизировать российскую внешнюю торговлю по целому ряду направлений, конечно, щедрое донельзя. Как минимум оно по масштабности и последствиям сравнимо с ваучерной приватизацией имени Анатолия Борисовича Чубайса и урон стране нанесёт не меньший, причём не только экономический, но и политический. Что до вопросов безопасности, жалкое блеянье многочисленных идиотов насчёт того, что “зато мы благодаря этому получаем…” – и тут у кого на что фантазии хватает, от воспоминаний про конвенцию Монтрё до рассказов про то, что “нас турецкая армия с юга не атакует, несмотря на то, что это армия НАТО”, как-то не убеждает. Турция нас оттого не атакует, что ей это не нужно – она и так от нас всё, что ей нужно, получает. Итоги “лидерской дипломатии”…