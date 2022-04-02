В чём наметился прогресс на переговорах с украинскими представителями

Сергей Викторович Лавров убедительно рассказал, почему и в чём именно на переговорах с украинскими представителями наметился прогресс, перечислив всё буквально по пунктам. Параллельно очень старательно о том, почему эти переговоры непременно нужно было проводить и чем лично он в них был хорош рассказал (и продолжает под камеры рассказывать) ведший их Мединский. И там и про Крым и Донбасс, и про будущий внеблоковый статус Украины, и про отказ её от того, и от этого, и ещё вон от того, и если их подольше слушать, так и вообще непонятно: в чём, собственно, проблемы? Зачем там вообще войска, зачем Шойгу и Кадыров? Они же, говоруны наши, так далеко продвинулись, им столько всего обещали! И даже гарантов выполнения будущих соглашений назвали: все почтенные западные страны, уважаемые члены «мирового сообщества». Шикарно звучит! Если бы не практический опыт общения с этими самыми «гарантами» и того, как заключаемые нашими переговорщиками соглашения и договора работают, а точнее НЕ работают, счастья были бы полные штаны. А так — не получается. И не получится.

Нет, ну теоретически-то всё здорово выглядит. Чиновники своё отработали — с них какой спрос? Они же не за результат, а за процесс отвечают. За результат они бы не стали — нема дурных. Кто, в самом деле, ответил за всё то, к чему привели переговоры с Западом Горбачёва? Шеварнадзе, что ли? Так он превосходным образом страну ту, интересы которой должен был представлять и защищать — СССР, предал и продал. И с каким размахом! А за то, к чему привели эскапады на дипломатическом поприще Ельцина кто ответил? Козырев, что ли? То-то он до сих пор в Америке за них «отвечает» с немалым удовольствием. Что до выхода Соединённых Штатов из всех договоров с Россией в ту секунду, как очередной американский президент принимал соответствующее решение, кто именно и чем ответил за это? Кого надо спросить: «Дяденька, ты что, совсем дурак?» Поскольку во всех этих дипломатических чиновничьих выкрутасах одна надежда: на чудо. Как у тех омаров, которые в аквариуме ресторана на «Титанике» сидели, когда он затонул. Вот уж кому повезло, так повезло!

Ну и, наконец, перейдя к современности, не припомнит ли наш министр иностранных дел такое соглашение: «Лавров-Керри», по Алеппо, которое как на грех не сработало — и сработать не могло? А гарантии, которые западниками — теми же самыми, кого хочет нам впарить Зеленский, давались Януковичу за день до его свержения? Или «Минские соглашения», «Минск-2» и «Нормандский формат»? Как они работают? Никак? А почему? И отчего вдруг новые соглашения с теми же самыми гарантами и с теми же людьми, которые старые договора не выполняют, нагло на них плюя и смеясь в лицо то ли наивным, то ли исключительно глупым «москалям», должны действовать? И, кстати, как были наказаны все те люди, которые от лица России прежние соглашения, превратившиеся в ничего не стоящие клочки бумаги, когда на них ещё чернила не успели высохнуть, поназаключали? Никак? Потрясающе! А мы-то думали, что им всем на плахах буйны головы напоказ народу срубили. Вздёрнули за профнепригодность. К стенке поставили… Нет? Так не перестали б они пропихивать свои услуги в очередной раз, носясь с ними, как дурак с писаной торбой. Много приличнее бы выглядели!