Информация «Блумберг» о том, что корпорации «Эппл» и «Мета» передавали данные своих клиентов хакерам, вследствие получения от тех «экстренных запросов», и хакеры эти использовали добытые ими сведения в мошеннических финансовых схемах, окончательно ставит крест на иллюзии существования в этом мире какой бы то ни было «тайны личной информации» и прочих рекламных благоглупостях, на которых основана деятельность мировых финансовых учреждений и сетевых корпораций. Причём речь идёт не о том, что недобросовестный российский банковский клерк, работник паспортного стола или районного отделения полиции слил знакомому жулью за скромную мзду имевшуюся под руками базу данных. Тут всё оказалось хуже. Причём гораздо хуже.

Крупнейшие американские структуры мирового уровня лоханулись, как последние дешёвые фраера и поймали их на этом за руку совершенно случайно. Причём вопрос о том, действительно ли их, со всеми их службами безопасности и гигантскими финансовыми, техническими и организационными возможностями обманули, или произошедшее есть результат системной преступной халатности, а то и сознательных действий руководства этих корпораций, продолжает стоять во весь рост. По крайней мере, на запросы прессы они не отвечают. И это понятно: открыто признать, что те, кто с ними имеет дело, подвергают себя и свои деньги риску, для них смерти подобно. Как и сообщить публике, что они оказались жертвой самых обыкновенных мошенников.

Сегодня понятно, что их структуры с точки зрения любого нормального хакера — не неприступные замки, а сплошные сеточки, дыра на дыре. Так что вся хвалёная безопасность личных данных, которую они якобы обеспечивают, согласно своей рекламе, мощнее которой мало что в этом мире можно отыскать, иллюзорна. Слабое утешение для жертв мошенников, но лучше поздно понять, что король абсолютно голый, чем оставаться в заблуждении по этому поводу бесконечно. Не очень понятно, правда, почему до сих пор никто не вспомнил про русских хакеров, ГРУ, Петрова и Боширова или лично Путина, от которого, как на Западе известно, по нынешним временам исходят все угрозы человечеству, но наверное это просто от растерянности. Про нас ещё вспомнят. Как не использовать такой случай?! Русские идут!