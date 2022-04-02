Понять бы ещё, что имел в виду Шольц, прося Путина предоставить ему ПИСЬМЕННУЮ схему, как именно Германия должна платить за газ в рублях. А что ещё ему Путин должен по пунктам расписать? Как именно управлять Германией? С кем из внешних соседей как себя вести? С кем ссориться, с кем нет? Против кого имеет смысл вести войны, в том числе экономические, вводя санкции, а кого лучше не трогать? Так это всё, вроде как, ещё Бисмарк немцам завещал. Если, конечно, нынешний канцлер Германии знает, кем тот был и вообще что-нибудь про него слышал. Иногда кажется, что нет. И это касается не только Бисмарка. Черчилль для современных английских политиков, Наполеон и де Голль для французов или Франклин Делано Рузвельт для американцев, похоже, столь же неизвестные фигуры. А ведь все они в свою эпоху с Россией имели дело и для каждого это окончилось до того по-разному… Но никто, никто в этом мире не хочет учить историю.

Впрочем, почему «не хочет»? Может быть, «не может»? Вот, у Брюса Уиллиса расстройство речи (искренне жаль бедолагу, в России его фильмы всегда любили и продолжают любить), а у людей, наверное, с мозгами то же самое, хотя с речью всё по-прежнему в порядке, как у польского премьера Моравецкого, который искренне порадовался тому, что в Польше русофобия стала «мейнстримом». Как назвать одного из руководителей страны, который открыто и с удовольствием констатирует, что эта самая его страна полным ходом движется по тому самому пути, который все прошлые разы приводил к её исчезновению с карт — иногда надолго? 300 лет подряд наступать на одни и те же грабли — не слишком ли это даже для поляков? Хотя, может быть, именно это и есть их исторический путь? Польша начинает войну с Россией и проигрывает. Опять начинает и снова проигрывает. И так до бесконечности. Очень показательно и даже романтично…

Не случайно по всей Европе сносят, демонтируют, оскверняют или требуют снести памятники советской эпохи. Похоже, что просто освобождают место для новых, российских. В конце-концов, если кому-то невмоготу глядеть на стоящие на пьедесталах танки Т-34, как память о поражениях Третьего рейха, может быть ему и его детям и внукам придётся смотреть на монументы, обозначающие память о разгроме НАТО армиями России и её союзников? Пока из них просматривается только Белоруссия, но кто его знает, как оно к концу надвигающейся войны выйдет… Тогда, по мере приближения фронта к Берлину, столько стран внезапно войну Третьему рейху объявляло, срочно превращаясь из его союзников в его противников… Европейцы — чего от них хотеть! Одни Балканы чего стоили: болгары, румыны… Такими всегда были и остались перевёртышами — любо-дорого поглядеть! Интересно, кстати, будет Путин схему платежей доя Шольца рисовать? Или к его собственным финансистам-экономистам канцлера отправит? Пускай работают!