Прогресс начал выходить миру боком

Вся убежденность 2020 года о том, что можно «сделать всë на удалëнке», тает на глазах. Каждый день падают сети (и это без пресловутых атак “русских хакеров”), а теперь еще и начал сыпаться тот самый материальный мир.

Ведущие автопроизводители столкнулись с дефицитом микросхем и полупроводников для производства автомобилей. Открылся давно известный секрет технологических производств – почти все цепочки завязаны на несколько ключевых поставщиков.

Полупроводниковый гром гремел уже не раз – и при тайваньских землетрясениях, и при майнинговой лихорадке, но в условиях пандемии многие компании столкнулись даже не с дефицитом, а с исчерпанием – ситуацией, при которой деталей нет и больше не будет. А жить же как-то надо, не распускать же всех снова по домам.

Но даже если с производством всë в порядке, всегда могут случиться проблемы по дороге. Как это произошло два дня назад с Суэцким каналом – стоило одному не самому большому контейнеровозу сесть на мель, как на пути из Азии в Европу зависли миллионы баррелей нефти, долгожданные приставки нового поколения и те самые компоненты автопроизводств. И чем больше пауза, тем дороже всë, к чему все давно привыкли. И это только начало.