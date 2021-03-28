Завершающийся сегодня чемпионат мира по фигурному катанию превратился в настоящий триумф российской школы. Три золота из четырех, половина всех медалей – сравнимого успеха отечественные мастера коньков добивались 22 года назад – тогда, в марте 1999-го Россия забрала всë золото первенства планеты.

Помимо уникального триумфа в виде полностью российского пьедестала в женском одиночном катании (со скрытой интригой в виде противостояния школы Тутберидзе и папы Гном Гномыча), спортивные и танцевальные пары завоевали “золото” после, соответственно восьми- и двенадцатилетнего перерыва.

Но даже великолепные результаты померкли на фоне того, во что превратилось награждение российских победителей. Придуманное в воспаленном мозгу WADA унизительное лишение гимна и флага само собой превратилось в повторяемый на разные лады мем: «Это вы нас лишили гимна и флага? – Это МЫ вас лишили ГИМНОВ И ФЛАГОВ». Шутка получилась с немалой долей правды – на награждении девушек организаторам банально не хватило суррогатных флагов. Как говорится, хорошо смеëтся тот, кто смеëтся последним (и, добавим от себя, на высшей ступени пьедестала).

Ладно там флаг, но ведь и замена гимна фрагментом Первого концерта Чайковского оказалась куда более русской, чем завернутая МОК и CAS (привет Евровидению и белорусам) «Катюша». Да что там «Катюша» – многие неожиданно для себя осознали, что Чайковский не уступает гимну РФ в торжественности, да и во всех остальных смыслах тоже.

Но все эти рассуждения не имели бы никакого смысла не будь главного – побед российских фигуристов и фигуристок. С чем мы вас и нас поздравляем.

За победу. За нашу победу.