Олимпиада и уйгуры

Публичный конфликт властей Китая с Nike и другими производителями одежды может повлиять на перспективы протеста против Олимпиады 2022 года в Пекине.

Китайская пропаганда атаковала бренды одежды после их отказа использовать хлопок собранный на принудительных работах уйгурами. Десять лет назад подобные претензии были выдвинуты Узбекистану, где хлопок собирали бюджетники – это не эксклюзив Китая.

Проблема уйгуров в последние годы является поводом к призывам бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине. Но сам способ протеста в форме бойкота – это инструмент 20 века. В век новых медиа, когда каждый шаг фиксируется камерой, для протеста можно использовать сами соревнования. Движение BLM показало, что при сильном давлении масс и ЛОМов команды, лиги и спонсоры сдаются и разрешают протесты.

МОК остается приверженцем лицемерной догмы “спорт вне политики”. В то же время спорт за “права человека”. В случае с Китаем это полное смешение. Китай считает, что права человека – это борьба с бедностью, поэтому Китай по правам человека впереди планеты всей. Запад, что права человека – это не сажать людей в концлагеря.

Если бренды не отступят сейчас перед Китаем, то как рекламодатели покажут спортсменам зелёный свет к протестам. Если плюс к этому права уйгуров заинтересуют массы и ЛОМов, то МОК не устоит. Слишком жирные контракты МОК с западными компаниями и СМИ. МОК даже против России не ввёл полные санкции: против США, Канады, Германии и других стран тем более не введет.

Новый вариант протеста через вставание на колено или поднятие кулака в защиту уйгуров в Пекине-2022 вполне вероятен.