{ 12 февраля 2019 }

Ольге Бузовой запретили говорить и выходить из дома

Рубрики: [Скандалы]  [Шоу-биз]  

Бузова

Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем. В своем инстаграме певица и телеведущая рассказала, что уже три дня находится дома под наблюдением врачей. При этом говорить ей тоже нельзя, чтобы не ухудшить свое и без того слабое здоровье.

— С утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и приём лекарств, — пожаловалась ведущая «Дома-2». — Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома… И никаких «но»! Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Но сейчас уже не до шуток, всё очень серьёзно, мой организм сейчас очень слабый… Дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное ещё поднять иммунитет. Я сильная, и я справлюсь со всем.

На снимке, которым Ольга Бузова проиллюстрировала свое сообщение, она сидит на диване в пижаме и ободке с ушками в окружении собак и мягких игрушек.

— Согласитесь, я даже болею красиво, — похвалилась она. — Каждый день новые пижамки и мои незаменимые ушки Понки.

Бузова выразила надежду, что уже завтра ей станет лучше, и она сможет провести хотя бы одно шоу.

— Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное — это здоровье! — добавила певица. — Берегите себя! Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем всё!

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