{ 21 марта 2021 }

Японский расизм

Рубрики: [Telegram]  

Оргкомитет Олимпиады в Токио сообщил о решении провести соревнования без допуска иностранных болельщиков. Деньги за купленные билеты будут возвращены.

Больше всего вопросов вызывают не финансовые потери (иностранцы приобрели около 1 млн. билетов из 5,5 млн, если разобраться – японцы потеряли бы больше при 50% заполненности), а сама постановка вопроса. Мононациональная Япония декларирует фактический расизм по отношению к болельщикам-гайдзинам. Отметим, что соседний и («грубо говоря») мононациональный Китай тоже готовится к Олимпиаде, только зимней, но ничего такого себе не позволяет.

МОК часто упрекают в меркантильности в ущерб пресловутому «олимпийскому духу». В своë время Зимние игры в Сочи 2014 попали под шквальный огонь западной критики, даже звучали сравнения с соревнованиями 1936 года в Германии. Но с Играми в Токио ничего похожего не происходит, если не считать весьма странного опроса, проведенного самим японцами в пяти странах.

Вполне вероятно, что по схожему сценарию пройдет и перенесенный Чемпионат Европы по футболу. Свое решение по болельщикам УЕФА обещала огласить 20 апреля. Вот через месяц узнаем, как оценивать поведение Японии – как чистой воды расизм или как «это другое».

Методичка


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