Первый Гран-при в Каннах взял молодой российский режиссер

Пускай это всего лишь конкурс NESPRESSO TALENTS. Как ни крути, это все-таки Канны и часть официальной программы «Неделя критики». Из почти тысячи работ жюри выбрало этюд Клима Тукаева «Почтальон», и мы от души поздравляем 23-летнего парня с большим успехом.

В данной категории были представлены фильмы вертикального формата хронометражом не более трех минут. Девизом конкурса и его сквозной темой стала фраза «действие — это всё», и антиутопия Клима Тукаева, видимо, максимально емко раскрыла предложенную тему, изобразив почтальона, который продолжает делать свою, казалось бы, бессмысленную работу в пост-апокалиптическом мире.

Тукаев, к слову, не вполне новичок. Его «Горгород», вдохновленный Оксюмороном, был признан лучшей экспериментальной картиной на фестивале Feel The Reel в Великобритании. Канны, впрочем, совсем другой уровень, и очень интересно теперь, как будет развивать карьеру Клим: продолжит шлифовать короткометражки разных направлений или обратится к полному метру?