{ 31 мая 2023 }

Дождь – хорошая погода

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Утро. Проливной дождь. Хорошая погода для дачников: можно не поливать огороды. Хорошая погода для продавцов зонтиков и кепок — вспоминается, как оживает у них уличный бизнес в Нью-Йорке, на Манхэттене, где если уж начинает лить, то на целый день, с порывистым ветром с океана и такими водяными шквалами, который он бросает в окна небоскрёбов, как будто начался новый Всемирный Потоп. Надо же! Лет семь в Америке не был и уже не поеду, а воспоминания оживают при первом же проливном дожде… Впрочем, у нас сейчас дороги не хуже, чем в Соединённых Штатах, по крайней мере в Москве и области, небоскрёбы Московского Сити — лучше и много красивее, рестораны в Москве и Питере на два порядка круче…

Дождь… Хорошая погода с точки зрения безопасности: запускать ударные и разведывательные беспилотники бесполезно, а вот наши ракеты свою цель найдут. Так что, на какое-то время украинское диверсионно-террористическое подполье на российской территории активно действовать не сможет и главная угроза сейчас — рейды в приграничные районы с той стороны. Детей оттуда вывозят на отдых в российскую глубинку и правильно делают. Там, пока не будут заняты российскими военными как минимум украинские приграничные районы, а лучше и всё Левобережье с крупными городскими центрами по Днепру, спокойствия не будет. Его в принципе сейчас долго не будет и события вполне могут развиваться по-нарастающей.

Пока начальство прочухается и перестанет играть в политику и дипломатию, а начнёт воевать так, как это необходимо было делать с самого начала… Смотришь на это и пытаешься понять: не хочет оно? Не может? Ждёт чего-то, непонятного и неизведанного? К чему-то готовится? Согласовывает с кем-то, находящимся за кадром, где-нибудь в Лондоне или Женеве свои действия? И если да, то с кем?! От Семьи, вроде как, промелькнул в начале СВО в Стамбуле на неудавшемся, к счастью, договорняке, экс-губернатор Чукотки, и больше в кадре не светился. Даже «зерновую сделку» без него провернули. Что до основного «смотрящего», Чубайса, он, вроде как, отъехал в дальние земли, хотя дело его живёт и люди все на местах…

Остаётся радоваться дождю. В принципе — хорошая по нынешним временам погода. У сыскарей больше времени на выявление подмосковных и московских лёжек украинских ДРГ и аресты. Военным, как мы уже говорили, бить по киевским центрам принятия решений на уничтожение ничего не мешает. Эрдоган-таки уже на своих выборах победил и послать «зерновую сделку» подальше вместе со всеми теми, кто её лоббировал, протащил и крышевал, нам тоже ничего не мешает. Разве что, как это всегда на протяжении последней трети века и бывает, личные, групповые, клановые и ведомственные, сугубо эгоистические материальные интересы, в очередной раз победят интересы национальные. Ну, вот и увидим, как оно будет, когда дождь идти перестанет…

Евгений Сатановский


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