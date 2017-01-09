Погода сама сформулировала правила русской жизни.
Правильная обувь – валенки.
Правильная одежда – шуба.
Красивое белье- термобелье. Цвет – не важен.
Шапка – обязательна. Лучше – из кролика, с ушами
Правильно делала советская власть, что запрещала джинсы. В них – холодно.
Мохеровый шарф – это красиво.
Вегетарианство русским не походит.
Вино и пиво – заморская блажь. Водка – оптимальна.
Лучший клаб-сэндвич – ржаная горбушка с салом.
Правильный автомобиль – японский автомобиль.
Правильная собака – алабай, а не чихуахуа.
Спорт – вреден. Зимой лучше лежать на печи с теплой бабой под боком.