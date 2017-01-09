Погода сама сформулировала правила русской жизни.

Правильная обувь – валенки.

Правильная одежда – шуба.

Красивое белье- термобелье. Цвет – не важен.

Шапка – обязательна. Лучше – из кролика, с ушами

Правильно делала советская власть, что запрещала джинсы. В них – холодно.

Мохеровый шарф – это красиво.

Вегетарианство русским не походит.

Вино и пиво – заморская блажь. Водка – оптимальна.

Лучший клаб-сэндвич – ржаная горбушка с салом.

Правильный автомобиль – японский автомобиль.

Правильная собака – алабай, а не чихуахуа.

Спорт – вреден. Зимой лучше лежать на печи с теплой бабой под боком.