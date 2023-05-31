{ 31 мая 2023 }

Соединённые Штаты не хотят Третьей мировой войны

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Согласно заявлению Белого дома, Соединённые Штаты не хотят Третьей мировой войны, поэтому они против нанесения Украиной ударов по территории России. Ура! Слёзы горячей благодарности брызнули из глаз населения. Сердце благодарно застучало в такт мелодичному, как голос павлина на утренней заре заявлению, озвученному то ли Карин Жан-Пьер — этой любимицей наших мультипликаторов, так умилительно похожей на домовёнка Кузю, которого чуть-чуть передержали в духовке, то ли каким-то другим, не менее экзотически выглядящим представителем американской администрации. Облегчённо выдохнули миротворцы и миротворицы. Началось шурудение вокруг продления «зерновой сделки» и опций по экспорту российского аммиака через одесский порт, чтоб все те, кто у нас и в международных организациях этими шахер-махерами занимаются, сдохли в муках в самый сладкий свой час, невзирая на их чины, звания и место в списке Forbes…

Американская администрация против того, чтобы Украина била по России… Слава Б-гу! До того от сердца отлегло… Оказывается, удары по нашей территории наносятся не благодаря тому, что Киев на них благословили из Соединённых Штатов, а вопреки им! Ну, теперь всё понятно: Зеленский просто не слушается Байдена. Так что, наверное, скоро на него Вашингтон окрысится и перестанет ему помогать. Ну, или станет помогать чуть меньше. Или там, задержит отправку на Украину самолётов и дальнобойных ракет. Либо, в конце-концов, после того, как их отправят и они начнут бить по нашей территории, сделает ещё одно заявление, насчёт того, что этого делать не надо. Или хотя бы, что этого не надо делать по российской глубинке, а по Крыму, Донбассу и прочим регионам России, которые американцы считают Украиной, пускай бьют, конечно… На это Киев имеют полное право — для того его и вооружают до зубов, при нашем бессильном и глупом непрерывном обвинительном трындеже по этому поводу.

Схема в принципе простая, как железнодорожная шпала. Американское руководство не хочет, чтобы на территории Соединённых Штатов шла война, тем более с Россией и тем более ядерная. Ему вполне достаточно, если она будет идти на периферии России, желательно, по всей протяжённости её границ, либо на территории России, но так, чтобы Америка была в безопасности: чужими руками и как бы вопреки официальной позиции Вашингтона. Очень удобно! Позволяет уничтожать нашу страну по кусочкам, никуда не торопясь и ничем не рискуя. Благо, формального повода для нанесения удара по Соединённым Штатам же нет? Нет! Ну, так какого чёрта его наносить? — скажут все как один «полезные идиоты», которых в российском начальстве и российской интеллектуальной элите пруд пруди. И их в этом с восторгом поддержат и «пятая колонна», и «шестая»: политики, дипломаты, чиновники и бизнесмены из «партии мира», и много кто ещё в стране и за её пределами. Разводил Большой Белый Отец из Вашингтона очередных туземцев, как дешёвых лохов…

Евгений Сатановский


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