Может ли кто-нибудь объяснить, зачем Россия экспортирует уран в Соединённые Штаты в текущей ситуации открытого противостояния между нами, балансирующего на грани мировой войны? Нам их ядерную энергетику жалко? А с чего бы? Им нас точно не жалко ни по какому направлению, включая породистых кошек и параолимпийцев, отстранение которых от Олимпиады именно под американским давлением — подлость совершенно запредельная. Или начальство таким хитрым способом даёт им понять, что мы, в принципе, до сих пор с ними договориться не против? Так не будут они с нами ни о чём договариваться, кроме нашей полной и окончательной капитуляции и раздела страны. Принцип старый: «Рус, сдавайся!» Нам это надо? Ну, или кто-то у нас тупо хочет деньги продолжать зарабатывать, несмотря ни на что…

В принципе, любой ущерб, прямой или косвенный, который может быть нанесён странам из перечня недружественных России государств, в кои-то веки полного и адекватного, особенно Соединённым Штатам, странам Евросоюза и таким ближайшим союзникам американцев, как Великобритания, Япония и Австралия, должен быть нанесён. ЛЮБОЙ. В части экспорта туда чего угодно из стратегически важных для них материалов, в первую очередь. И тут надо понять простую вещь: мы никогда не выиграем у них на их поле, бесполезно даже пытаться. Вся нынешняя система международного арбитража, судов и прочих организаций, типа той же ВТО, создана Западом, заточена под него и направлена исключительно на то, чтобы увековечить его доминирование в условиях, когда его военная сила буксует (а с нами сейчас она явно пробуксовывает).

Ни о какой справедливости и объективности этой системы речь не идёт и идти не может. Наше отношение к ней в последнюю треть века — это мазохизм, маразм и непрерывная цепь крупных и мелких предательств национальных интересов, холуйского лизоблюдства нашей «элиты» с присущим ей тяжёлым жлобством организовавшей поточную продажу первородства даже не за чечевичную похлёбку, а за её запах и иллюзию того, что она вот-вот будет на столе, и воровского непрофессионализма «эффективных менеджеров» из всех тех их эшелонов, которые с конца 80-х страну грабят, доят и раздербанивают. Продолжать это — смертельно опасно. Так войны не выигрывают. И хорошо бы, пока ещё не поздно, начальству это осознать и принять меры. А то ведь и его, и страну и в самом деле враги в порошок сотрут.