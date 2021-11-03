Помните, как ещё недавно все дружно ржали над медведевской статьёй «На «независимость» Украины», особенно над вассалами и сюзеренами. Выходит, что Дмитрий Анатольевич оказался тем, кто смеётся последним.

Неожиданно, но и предсказуемо сразу несколько американских изданий опубликовали статьи о «скоплении российских войск вблизи украинской границы». Первым еще в выходные заволновался Washington Post, а к началу рабоче-нерабочей недели подтянулись и спутниковые снимки.

На поверку оказалось, что вблизи — это 250 км, грубо говоря, как вся Бельгия. Но танки на снимках стоят ровно, глядят страшно, ещё и город такой, с историей — Ельня.

Надо сказать, что дискурс ВОВ любят не только по эту сторону границы, но и на Украине. И не важно, что декоммунизация, а во всех крупных городах улицы Советская и Ленина переименованы на проспект Бандеры или Небесной Сотни — угроза с востока привычно обзывается «рейхом» во главе с «путлером». Вот и сейчас украинские военные, обычно падкие на любые факты «действий агрессора» вдруг принялись всё отрицать. Прямо как товарищ Сталин в июне сорок первого.

Но шутки шутками, а в самых ближайших планах России что угодно, но только не новая Talvisota с южным соседом. Скорее наоборот — зимняя война ставит крест на политике России и «Газпрома» по умиротворению Европы и продаже ей же газа. Взять тот же новый контракт с Молдовой. Говорим: «Кишинёв», подразумеваем: «Киев». Ведь, как известно, иных путей для голубого топлива в Молдову, кроме как транзита через Украину, не существует. Да и остальным европейским клиентам ещё далеко до Венгрии.

Так что русские войны не хотят от слова «совсем». Но если вы так настаиваете, то… то тоже «нет».